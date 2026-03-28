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中華職棒中信兄弟外野手宋晟睿去年全勤120場出賽，首度繳出單季百安，表現受到球團肯定，新球季月薪大幅提升至26萬，漲幅62.5%為全隊之冠。宋晟睿今（28）日受訪時表示，很滿意談薪結果，本季會持續朝全勤邁進，此外，他也希望今年更穩定，減少高低起伏，「希望長打能比去年好，但主要是能紮實擊球，減少三振率，也不用太去想說要打得多遠。」宋晟睿去年全勤出賽120場，繳出106安、17盜、打擊率2成57的成績，兄弟昨日公布團隊薪資，宋晟睿月薪由16萬大幅躍升至26萬，調幅高達62.5%為全隊之冠。宋晟睿表示很滿意談薪結果，當初在談約時，並沒有去多想複數年合約，「這方面都是經紀公司處理，自己也是想說還是跟過往一樣，一年簽一次。希望自己可以健康，才可以跟球隊去談合約。」宋晟睿說，加薪幅度有超過自己的想像，「看自己去年的成績，有想說看可不可以談個算大幅度的合約，然後球隊也同意。就很順利地跟球隊簽下這個合約，很開心。」去年宋晟睿全勤出賽120場，本季仍會想朝全勤努力，「如果可以的話，當然還是往這個目標去突破。希望可以一樣健康，打完一整季的120場。除了全勤，宋晟睿希望今年可以更穩定，不要明顯的高低潮起伏，「希望長打能比去年好，但主要是能紮實擊球，減少三振率，也不用太去想說要打得多遠。」連續2年季初都先打國家隊，又接著新球季，宋晟睿說，有了去年的經驗，多少會習慣疲勞感，但因為張力不同，還是要調整一下心情與身體感覺，「（經典賽後）然後過了2、3天才比較適應吧，然後去應付熱身賽，接著準備開季。現在身體都是很健康的狀態，也是充飽電，不會疲勞。」