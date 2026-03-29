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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），在今日對陣亞利桑那響尾蛇的比賽中，雖然打擊表現沉寂，卻因一幕與敵隊一壘手的溫馨互動意外成為全美話題焦點。比賽中，響尾蛇一壘手卡洛斯桑塔納（Carlos Santana）在壘包上伸手為大谷整理亂髮的畫面，引發轉播室與媒體陣陣爆笑。事件發生在3局下半，大谷翔平選到保送站上首壘。正當他在壘包上等待隊友進攻時，對方的老牌內野手桑塔納注意到，大谷因佩戴頭盔而從隙縫中翹起的一撮頭髮顯得人格外「搶眼」。或許是職業球員的整潔天性使然，桑塔納竟然直接伸出手，試圖用指尖幫大谷把那撮翹起的頭髮塞回去。突然被「整理儀容」的大谷顯得有些羞澀，隨即露出尷尬又可愛的微笑，並趕緊重新戴好頭盔調整身姿。這段充滿「萌點」的畫面迅速在社交媒體瘋傳。MLB官方隨即公開影片，稱讚桑塔納對大谷的「貼心助攻」。當地轉播單位《SportsNet LA》的名主播喬戴維斯（Joe Davis）更是在直播中爆笑出聲：「快看（笑），他的頭髮從頭盔裡露出來了！卡洛斯桑塔納竟然在幫他整理頭髮（笑）！」知名棒球媒體《Jomboy Media》也在官方X上轉發此幕，直言「桑塔納試圖拯救大谷翔平的『頭盔髮型』」。道奇新聞網站《Dodgers Nation》則打趣道：「看來強大如大谷，有時候也需要一點關於頭髮的外部援助。」回歸比賽數據，大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊，繳出3打數0安打、1次四壞球保送，並跑回1分。雖然打擊手感略顯低迷，但這場意外的「壘包社交」卻讓場邊氣氛放鬆不少。