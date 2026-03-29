2026年中華職棒第2天展開三地開打，中信兄弟回到主場洲際大本營，交手富邦悍將，樂天桃猿持續在大巨蛋面對味全龍，統一獅亞太主球場交手台鋼雄鷹。《NOWnews》為您整理出中職2026年3月29日例行賽「轉播、先發陣容、賽程」一次看，讓您第一時間掌握最新戰況資訊。

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2026年中職上半季戰績表：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 1 1-0-0 1 -
2 中信兄弟 1 0-1-0 0 1
3 統一獅 0 0-0-0 - -
4 台鋼雄鷹 0 0-0-0 - -
5 味全龍 0 0-0-0 - -
6 富邦悍將 0 0-0-0 - -
2026年中職3/29例行賽賽程：

對戰組合：味全龍＠樂天桃猿
比賽地點：台北大巨蛋
比賽時間：17：05
先發投手：梅賽鍶（味全龍，0-0 0,00）VS 艾菩樂（樂天桃猿，0-0 0,00）
比賽看點：

🚩梅賽鍶轉戰味全龍首秀
🚩艾菩樂轉隊首戰交手老東家
🚩兩隊本季首度對決

▲梅賽鍶去年效力統一獅，今年改披味全龍戰袍。（圖／統一獅提供）
▲梅賽鍶去年效力統一獅，今年改披味全龍戰袍。（圖／統一獅提供）
對戰組合：富邦悍將＠中信兄弟
比賽地點：洲際棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：威戈神（富邦悍將，0-0 0,00）VS 黎克（中信兄弟，0-0 0,00）
比賽看點：

🚩洲際棒球場開幕戰
🚩戴資穎開球
🚩威戈神、黎克中職生涯首秀
🚩兩隊本季首度對決

▲富邦悍將由新洋投威戈神（Aaron Wilkerson）扛下開幕戰先發。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將由新洋投威戈神（Aaron Wilkerson）扛下開幕戰先發。（圖／富邦悍將提供）
對戰組合：台鋼雄鷹＠統一獅
比賽地點：亞太主球場
比賽時間：16：05
先發投手：黃子鵬（台鋼雄鷹，0-0 0,00）VS 獅帝芬（統一獅，0-0 0,00）
比賽看點：

🚩亞特主球場史上第一場中職例行賽
🚩黃子鵬轉戰台鋼雄鷹首秀
🚩兩隊本季首度對決

▲黃子鵬成台鋼雄鷹隊史首位FA加盟球員，直接扛下開幕戰先發。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲黃子鵬成台鋼雄鷹隊史首位FA加盟球員，直接扛下開幕戰先發。（圖／台鋼雄鷹提供）
2026年中職3/29例行賽女孩班表：

🏟️味全龍VS統一獅 17:05（亞太棒球場）
🦁統一獅啦啦隊（Uni-Girls）：統一獅啦啦隊含練習生，全員到齊。

🏟️中信兄弟VS樂天桃猿 17:05（臺北大巨蛋）
🦍樂天女孩（Rakuten Girls）：除河智媛、禹洙漢、笑笑之外，全員到齊。

🏟️富邦悍將VS中信兄弟 17:05（洲際棒球場）
🐘中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）：尚未公布

2026年中職開幕戰轉播一覽：

味全龍＠樂天桃猿

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideo緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

富邦悍將＠中信兄弟

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

台鋼雄鷹＠統一獅

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網


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