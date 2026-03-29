2026年中華職棒第2天展開三地開打，中信兄弟回到主場洲際大本營，交手富邦悍將，樂天桃猿持續在大巨蛋面對味全龍，統一獅亞太主球場交手台鋼雄鷹。《NOWnews》為您整理出中職2026年3月29日例行賽「轉播、先發陣容、賽程」一次看，讓您第一時間掌握最新戰況資訊。
⚾2026年中職上半季戰績表：
⚾2026年中職3/29例行賽賽程：
對戰組合：味全龍＠樂天桃猿
比賽地點：台北大巨蛋
比賽時間：17：05
先發投手：梅賽鍶（味全龍，0-0 0,00）VS 艾菩樂（樂天桃猿，0-0 0,00）
比賽看點：
🚩梅賽鍶轉戰味全龍首秀
🚩艾菩樂轉隊首戰交手老東家
🚩兩隊本季首度對決
對戰組合：富邦悍將＠中信兄弟
比賽地點：洲際棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：威戈神（富邦悍將，0-0 0,00）VS 黎克（中信兄弟，0-0 0,00）
比賽看點：
🚩洲際棒球場開幕戰
🚩戴資穎開球
🚩威戈神、黎克中職生涯首秀
🚩兩隊本季首度對決
對戰組合：台鋼雄鷹＠統一獅
比賽地點：亞太主球場
比賽時間：16：05
先發投手：黃子鵬（台鋼雄鷹，0-0 0,00）VS 獅帝芬（統一獅，0-0 0,00）
比賽看點：
🚩亞特主球場史上第一場中職例行賽
🚩黃子鵬轉戰台鋼雄鷹首秀
🚩兩隊本季首度對決
⚾2026年中職3/29例行賽女孩班表：
🏟️味全龍VS統一獅 17:05（亞太棒球場）
🦁統一獅啦啦隊（Uni-Girls）：統一獅啦啦隊含練習生，全員到齊。
🏟️中信兄弟VS樂天桃猿 17:05（臺北大巨蛋）
🦍樂天女孩（Rakuten Girls）：除河智媛、禹洙漢、笑笑之外，全員到齊。
🏟️富邦悍將VS中信兄弟 17:05（洲際棒球場）
🐘中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）：尚未公布
⚾2026年中職開幕戰轉播一覽：
味全龍＠樂天桃猿
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
富邦悍將＠中信兄弟
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
台鋼雄鷹＠統一獅
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|1
|1-0-0
|1
|-
|2
|中信兄弟
|1
|0-1-0
|0
|1
|3
|統一獅
|0
|0-0-0
|-
|-
|4
|台鋼雄鷹
|0
|0-0-0
|-
|-
|5
|味全龍
|0
|0-0-0
|-
|-
|6
|富邦悍將
|0
|0-0-0
|-
|-
對戰組合：味全龍＠樂天桃猿
比賽地點：台北大巨蛋
比賽時間：17：05
先發投手：梅賽鍶（味全龍，0-0 0,00）VS 艾菩樂（樂天桃猿，0-0 0,00）
比賽看點：
🚩梅賽鍶轉戰味全龍首秀
🚩艾菩樂轉隊首戰交手老東家
🚩兩隊本季首度對決
比賽地點：洲際棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：威戈神（富邦悍將，0-0 0,00）VS 黎克（中信兄弟，0-0 0,00）
比賽看點：
🚩洲際棒球場開幕戰
🚩戴資穎開球
🚩威戈神、黎克中職生涯首秀
🚩兩隊本季首度對決
比賽地點：亞太主球場
比賽時間：16：05
先發投手：黃子鵬（台鋼雄鷹，0-0 0,00）VS 獅帝芬（統一獅，0-0 0,00）
比賽看點：
🚩亞特主球場史上第一場中職例行賽
🚩黃子鵬轉戰台鋼雄鷹首秀
🚩兩隊本季首度對決
🏟️味全龍VS統一獅 17:05（亞太棒球場）
🦁統一獅啦啦隊（Uni-Girls）：統一獅啦啦隊含練習生，全員到齊。
🏟️中信兄弟VS樂天桃猿 17:05（臺北大巨蛋）
🦍樂天女孩（Rakuten Girls）：除河智媛、禹洙漢、笑笑之外，全員到齊。
🏟️富邦悍將VS中信兄弟 17:05（洲際棒球場）
🐘中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）：尚未公布
⚾2026年中職開幕戰轉播一覽：
味全龍＠樂天桃猿
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
富邦悍將＠中信兄弟
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
台鋼雄鷹＠統一獅
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網