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洛杉磯道奇隊今（29）日在主場續戰亞利桑那響尾蛇，靠著捕手史密斯（Will Smith）在8局下的逆轉兩分砲，終場以3：2險勝，完成開季連續三場逆轉勝的壯舉。然而，當家球星大谷翔平今日打擊手感持續冰冷，全場2打數無安打，連同前兩戰已累積連續12打數無安打，打擊率下滑至1成25。儘管進攻端受挫，大谷在賽場上對敵隊球員的體貼舉動，再度贏得球迷與媒體的讚賞。大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊。首打席雖選到保送，將連續上壘紀錄延伸至「34場」，但隨後的打擊表現並不理想。3局下再度選到保送後，5局下在一壘有人時擊出二壘方向雙殺打。值得注意的是，該打席曾出現自動球好壞球判定系統（ABS，俗稱機器人裁判）將明顯偏低的球判定為好球的狀況，這已是大谷連續兩場比賽遭遇ABS系統的不利判定。8局下第四打席，大谷面對投手莫里歐（Morillo）連續7顆直球的正面挑戰，最終擊出一壘方向滾地球出局。目前大谷開季累積12打數僅1安打，打擊率從開賽前的1成67進一步降至1成25。雖然打擊處於低潮，大谷翔平在場上仍展現極佳風度。首打席時，大谷的一記擦棒界外球直擊響尾蛇捕手麥坎（James McCann）的右大腿，導致後者當場痛苦蹲地。大谷見狀立即上前關切並出聲慰問，麥坎起身後兩人相視而笑，麥坎還向大谷比出大拇指點頭致意。這段在激戰中流露出的溫馨插曲，也讓主場氣氛瞬間變得柔和。除了打擊，大谷也正為新賽季的投手身分做準備。他在今日賽前前往牛棚進行了27球的投球練習，為31日（台灣時間4月1日）對陣守護者隊的本季投手初登板暖身。道奇隊下一系列賽將對戰守護者，預計將派出超豪華的先發輪值：首戰由佐佐木朗希（Roki Sasaki）掛帥，次戰大谷翔平擔綱，第三戰則是山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）接力，這場「日本三巨投」的接力秀已讓全美球迷引頸期盼。