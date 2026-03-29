王彥程今（29）日身披韓華鷹戰袍首度在韓國職棒例行賽登板，主投5.1局飆出5次三振僅失3分，率隊以10：3大勝培證英雄。這不僅是他在KBO的首勝，更是他旅外7年來，在日、韓職棒一軍殿堂的首場勝利。賽後，他在休息區見到遠從台灣而來的阿嬤與姐姐，瞬間化身愛哭的小男孩，與家人相擁而泣。
「阿嬤我贏了！」 休息區上演催淚一幕
比賽結束後，韓華鷹休息區出現了最動人的一幕。根據韓媒《體育首爾》報導指出，王彥程的親阿嬤與姐姐為了親眼看他先發，特別從台灣飛抵大田現場。當王彥程在人群中發現阿嬤的身影時，在場上威風凜凜的左投瞬間潰堤，像個孩子般緊緊抱住阿嬤，肩膀不停顫抖、淚流不止。
王彥程坦言自己私底下確實比較感性、愛哭，但他隨即展現出強大的鬥志：「今天的淚水就到此為止，我不會再輕易掉淚。下一次流淚，絕對要是在舉起韓國大賽冠軍獎盃的那一刻。」
王彥程韓職首勝入袋 淚灑大田球場：像在做夢一樣
這場勝利，王彥程等了整整7年。從日職樂天金鷲的育成球員時期，到今年轉戰韓職亞洲配額，他經歷了長時間在異鄉奮鬥的孤獨。在日職樂天時即使投出好表現，甚至單季收下10勝，也遲遲看不見轉支配下的希望。
王彥程今日收下勝投後感性表示：「看到家人親自到場真的很激動，我也等這個瞬間等了很久。在日職沒能拿下一軍勝投，能在韓國達成夢想，感覺像在做夢一樣。」
前輩崔在勳引導開路 王彥程自評只有7分
談到今日的表現，王彥程將功勞歸於經驗豐富的捕手前輩崔在勳。他透露：「賽前捕手前輩特別叮囑我『今天絕對要主動攻擊好球帶』，這給了我很大的信心去投球。」
儘管首秀即奪勝，王彥程對自己的要求還是很嚴苛。滿分10分的評價中，他只給自己打出6.5到7分的及格分。他冷靜分析道：「6局登板時讓首名打者上壘，且沒能投完該局就退場，這點讓我耿耿於懷。下次登板我一定要補強這點，投更多局數。」
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比賽結束後，韓華鷹休息區出現了最動人的一幕。根據韓媒《體育首爾》報導指出，王彥程的親阿嬤與姐姐為了親眼看他先發，特別從台灣飛抵大田現場。當王彥程在人群中發現阿嬤的身影時，在場上威風凜凜的左投瞬間潰堤，像個孩子般緊緊抱住阿嬤，肩膀不停顫抖、淚流不止。
王彥程坦言自己私底下確實比較感性、愛哭，但他隨即展現出強大的鬥志：「今天的淚水就到此為止，我不會再輕易掉淚。下一次流淚，絕對要是在舉起韓國大賽冠軍獎盃的那一刻。」
王彥程韓職首勝入袋 淚灑大田球場：像在做夢一樣
這場勝利，王彥程等了整整7年。從日職樂天金鷲的育成球員時期，到今年轉戰韓職亞洲配額，他經歷了長時間在異鄉奮鬥的孤獨。在日職樂天時即使投出好表現，甚至單季收下10勝，也遲遲看不見轉支配下的希望。
王彥程今日收下勝投後感性表示：「看到家人親自到場真的很激動，我也等這個瞬間等了很久。在日職沒能拿下一軍勝投，能在韓國達成夢想，感覺像在做夢一樣。」
前輩崔在勳引導開路 王彥程自評只有7分
談到今日的表現，王彥程將功勞歸於經驗豐富的捕手前輩崔在勳。他透露：「賽前捕手前輩特別叮囑我『今天絕對要主動攻擊好球帶』，這給了我很大的信心去投球。」
儘管首秀即奪勝，王彥程對自己的要求還是很嚴苛。滿分10分的評價中，他只給自己打出6.5到7分的及格分。他冷靜分析道：「6局登板時讓首名打者上壘，且沒能投完該局就退場，這點讓我耿耿於懷。下次登板我一定要補強這點，投更多局數。」