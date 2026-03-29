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效力於韓職韓華鷹隊（Hanwha Eagles）的台灣左投王彥程，今日在大田韓華生命Eagles Park迎來生涯最重要的里程碑。他在KBO聯賽首秀對陣培證英雄，主投5又1/3局失3分，率隊以10：4奪勝。這不僅是他在韓國的首勝，更是他旅外七年來在「一軍」戰場拿下的第一場勝利。賽後見到看台上的親奶奶，王彥程終於壓抑不住情緒，流下感人的淚水。儘管教練和球迷都給予相當高的評價，但王彥程直言自己還有可以做得更好的地方，最多只給自己打7分。王彥程自 2019 年加盟日本職棒東北樂天金鷲，雖在二軍（東部聯盟）累積了20勝的紮實戰績，但始終未能踏上日職一軍舞台。今年透過亞洲外援制度轉戰韓職，韓華鷹教練團對其寄予厚望，將他排入開季先發輪值。今日比賽，王彥程展現了大將之風，全場投出95球，最快球速148公里，憑藉速球、橫掃球（Sweeper）與指叉球交織的配球，成功壓制英雄隊打線。雖然6局上因滿壘危機遺憾退場，但優質的投球內容已贏得全場韓華球迷高喊他的名字「王彥程！」。賽後最動人的畫面出現在球員休息區旁。王彥程的親姐姐、奶奶以及女友今日特別從台灣飛抵大田現場助陣。當王彥程結束採訪走回休息區，與奶奶眼神交會的那一刻，他瞬間崩潰痛哭。「我已經職業生活第七年了，這是我在一軍的第一場勝利，我真的等這個瞬間等了很久。」王彥程眼眶泛紅地對記者表示，「看到家人在場，情緒就再也忍不住了。」當被問到平時是否愛哭時，他靦腆承認，隨後霸氣宣言：「下一次流淚，我希望是在韓國大賽（總決賽）奪冠的時候！」儘管拿下勝投，王彥程對自己要求極高，僅給今日表現打了6.5到7分。他遺憾表示：「沒能投滿6局，以及6局首名打者投出觸身球是我最在意的地方。」他也特別感謝資深捕手崔在勳的引導：「賽前才商量要投得更有攻擊性，今天完全信任他的配球，這場勝利屬於團隊。」韓華鷹總教練金卿文對王彥程的首秀給予高度評價：「他在首度登板的巨大壓力下完成了自己的職責，表現得非常出色。」