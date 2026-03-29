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耗資 33 億元打造的台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，於今日（29日）迎來歷史性的中華職棒首場例行賽。身為資深獅迷的總統賴清德親臨現場，不僅在賽前在社群幽默致詞放話「士可殺不可辱」，更在看台上親自拿起麥克風帶領全場爆滿球迷高呼統一獅經典口號「AAOA」。在總統的強力加持下，統一獅最終以 3：1 擊退台鋼雄鷹，成功收下亞太球場的歷史首勝。賴清德總統今日出席亞太球場開幕首戰，作為獅迷他希望統一今天能夠贏球，也在自己社群上提到樂天桃猿前幾天送他 10 號球衣，但他自認身為統一獅死忠支持者「士可殺不可辱」。他特別向統一獅總教練林岳平（餅總）喊話，表示今天特地帶來「總統府模型」，藉此提醒獅隊全體成員：「我還在等統一獅進總統府！」比賽過程中，賴總統展現高度親和力，直接走入觀眾席拿起麥克風，帶頭吶喊「AAOA」應援口號，瞬間點燃府城獅迷的熱情，現場氣氛沸騰至最高點。在總統與中職會長蔡其昌的見證下，統一獅將士用命，將亞太球場的各項「第一次」紀錄留在主場。2局下半，獅隊小將朱迦恩與林培緯接連安打，隨後捕手陳重羽在2出局關鍵時刻敲出適時安打，送回林培緯，成功打下亞太成棒主球場職棒史上的「首個打點」與「第1分」。比賽進入6局下，統一獅球星蘇智傑展現強大長打實力，面對台鋼雄鷹新加盟的強投「老虎」黃子鵬，轟出一記驚天動地的右外野陽春砲。這發全壘打不僅是亞太主球場的「歷史首轟」，更為獅隊奠定勝基，蘇智傑最終也順利拿下單場MVP。台鋼雄鷹雖然落敗，但也留下不少紀錄。狀元曾子祐在首局就敲出亞太球場的「首安」與「首支長打」。統一獅洋投獅帝芬則在首局化解危機，對吳念庭飆出亞太球場的「首次三振」。值得一提的是，當首球投出後，主審王俊宏立刻上前攔截該球，提醒這顆「亞太首球」必須保留收藏，為這場歷史賽事留下珍貴見證。