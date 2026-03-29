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樂天桃猿今（29）日於大巨蛋擔任主場球隊，交手味全龍之戰進行到第七局上，在樂天桃猿成功守下該局後，大巨蛋燈光突然全場熄滅，經過數秒後才恢復，不僅球員、教練全傻眼，球迷也發現一陣譁然，影片發布後立刻引發關注，有球迷就笑說，「以為是誰要慶生了」、「當下真的混亂到不行」、「到底在幹嘛啦」此戰進行到七局上，味全龍以3：2領先樂天桃猿，朱育賢打出游擊方向內野安打，二壘跑者劉基鴻打算直衝本壘遭到封殺，該半局結束，結果此刻大巨蛋全場燈光突然熄滅，全場球迷也一片譁然。更誇張的是，經過數秒後燈光重新啟動，只見樂天桃猿防守球員都還在場上相望，不太清楚現在是什麼狀況，主審也露出不解表情，後續經確認才宣告該半局結束。球迷看到轉播畫面當下全黑也感到疑惑，以為是轉播單位失去訊號，後來才知道是現場燈光鬧烏龍，紛紛笑說，「當下以為要慶生了」、「其實主審有比出局後0.5秒馬上熄燈」、「導播：我們要畫面」