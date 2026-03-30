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芝加哥小熊隊日本明星左投，今日迎来2026賽季的初登板。雖然今永全場送出高達7次三振，展現不俗的三振能力，但在首局遭遇維默（Joey Wiemer）的關鍵三分砲痛擊，加上整體打線手感冰冷，終場小熊以敗給華盛頓國民隊。今永昇太主投5局失4分，無奈吞下本賽季首敗。今永昇太今日開賽氣勢凌人，連續投出2次三振，但隨即遭遇國民隊打線伏擊。在接連被敲出2支安打後，國民隊維默（Joey Wiemer）抓住今永的失投球，轟出一記驚天動地的，幫助國民隊取得3：0領先。雖然首局失分慘重，但今永隨即穩住陣腳。第2局化解得點圈危機，第3局更演出俐落的「三上三下」。隨後 4、5 局雖仍有跑者上壘，但今永均能靠著犀利的轉速化險為夷。然而，6局上今永對首名打者投出保送後退場，接手的牛棚投手未能止血，讓該名跑者回到本壘，這分也算在今永帳上。今永昇太今日總計用82球完成 5 局任務，被敲6安、飆出、2次保送，失掉4分，開季防禦率暫為7.20。布萊格曼小熊隊今日進攻端顯得相對單調，全場3分全數由全壘打產出。休賽季以5年1.75億美元（約55億新台幣）重金加盟的明星三壘手，今日展現出強打價值，個人單場扛出，手感極度火燙。儘管柏格曼用長打試圖帶領球隊反撲，但小熊隊其餘打線陷入沈默，始終無法有效串連攻勢，最終只能看著國民隊以6：3帶走勝利。