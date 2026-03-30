美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會在休賽季以3年1.26億美元（約新台幣39.8億）簽下明星內野手畢歇特（Bo Bichette）今（30）日大都會主場對上匹茲堡海盜，畢歇特全場5支0，總計前三戰打完14個打數僅有1支安打，冰冷的手感也遭到大都會球迷狂噓，畢歇特賽後受訪時，表示自己的狀態不佳，更幽默表示「我甚至覺得噓聲來得太晚了」
畢歇特打擊手感冰冷 轉戰三壘需適應
作為休賽季大都會重金補強的指標人物，畢歇特在大都會的起步並不順遂。目前他在打擊端表現低迷；而在防守端，由於球隊安排他從熟悉的游擊位置移防至三壘，面對全新的挑戰，他在傳球與接球的穩定度上也顯得有些掙扎。
考慮到畢契特領著高達4000 萬美元（約合新台幣13億）的年薪，球迷的期待值自然反映在反應上。雖然賽季才剛剛開始，但表現與薪資的落差已讓大都會球迷失去耐心。
畢歇特坦然面對問題 幽默回應球迷噓聲
對於主場球迷排山倒海的噓聲，畢契特在接受《MLB.com》採訪時坦言「噓聲來得太晚了」畢歇特深知自己目前的表現遠低於應有水準，對於職業球員來說，表現不佳時承擔球迷的負能量是他工作的一部分。
畢歇特在多倫多藍鳥隊時期就以「純打者」聞名，是聯盟中最具威脅的打擊好手之一。大都會隊當初簽下他，並非看中他的手套，事實上，他在游擊區的防守評價一直低於聯盟平均。
本季他被移往三壘，這是一個他在大聯盟生涯中從未站過的守備位置。目前看來，防守的陣痛期仍在持續，但如果他的打擊火力能夠及時復甦，球迷或許會對他在三壘的失誤多一些寬容。
資料來源：《The Sporting News》
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作為休賽季大都會重金補強的指標人物，畢歇特在大都會的起步並不順遂。目前他在打擊端表現低迷；而在防守端，由於球隊安排他從熟悉的游擊位置移防至三壘，面對全新的挑戰，他在傳球與接球的穩定度上也顯得有些掙扎。
考慮到畢契特領著高達4000 萬美元（約合新台幣13億）的年薪，球迷的期待值自然反映在反應上。雖然賽季才剛剛開始，但表現與薪資的落差已讓大都會球迷失去耐心。
畢歇特坦然面對問題 幽默回應球迷噓聲
對於主場球迷排山倒海的噓聲，畢契特在接受《MLB.com》採訪時坦言「噓聲來得太晚了」畢歇特深知自己目前的表現遠低於應有水準，對於職業球員來說，表現不佳時承擔球迷的負能量是他工作的一部分。
畢歇特在多倫多藍鳥隊時期就以「純打者」聞名，是聯盟中最具威脅的打擊好手之一。大都會隊當初簽下他，並非看中他的手套，事實上，他在游擊區的防守評價一直低於聯盟平均。
本季他被移往三壘，這是一個他在大聯盟生涯中從未站過的守備位置。目前看來，防守的陣痛期仍在持續，但如果他的打擊火力能夠及時復甦，球迷或許會對他在三壘的失誤多一些寬容。