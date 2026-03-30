美國職棒大聯盟（Major League Baseball）西雅圖水手今（30）日主場對上克里夫蘭守護者，水手此戰由漢考克（Emerson Hancock）掛帥先發，並繳出6局無安打飆出9次三振的表現，最終幫助水手以8：0完封守護者，本場比賽過後，漢考克成為水手隊史上第4位，投出至少6局無安打，比肩隊史強投「巨怪」強森（Randy Johnson）
漢考克壓制守護者打線 繳6局無安打表現
面對守護者隊這支以高打擊率著稱的球隊，漢考克面對的19名打者中，僅讓拉米瑞茲（Jose Ramirez）在首局選到保送，以及第六局首名打者凱富斯（CJ Kayfus）因觸身球上壘。水手總教練威爾森（Dan Wilson）在第六局決定讓漢考克繼續投球，除了信任他的狀態，也是為了保護近期過度使用的牛棚。
水手強投米勒（Bryce Miller）因左斜肌發炎錯過開季，讓漢考克連續三年因為隊友受傷而進入開季先發輪值，儘管如此，漢考克依舊展現出了昔日首輪大物的潛力，在春訓練就的「橫掃球」（Sweeper）讓打者頻頻揮空，四縫線快速球即便速度略降，也能精準控在好球帶頂端。
投出精彩表現 漢考克比肩赫南德茲與強森
根據紀錄，上一位能單場投出「至少6局9次三振且無安打」數據的水手投手，正是 2012年赫南德茲（Felix Hernandez）投出「完全比賽」的那一天。雖然漢考克投出了一次保送與一次觸身球，且並未完投九局，但能與「國王」的巔峰表現相提並論，已足以讓西雅圖球迷陷入瘋狂。
水手隊史上除漢考克外，共有3名投手投出「至少6局9次三振且無安打」包括吉爾伯特 （Logan Gilbert）、瑞伊（Robbie Ray）以及強森。
資料來源：《MLB》
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面對守護者隊這支以高打擊率著稱的球隊，漢考克面對的19名打者中，僅讓拉米瑞茲（Jose Ramirez）在首局選到保送，以及第六局首名打者凱富斯（CJ Kayfus）因觸身球上壘。水手總教練威爾森（Dan Wilson）在第六局決定讓漢考克繼續投球，除了信任他的狀態，也是為了保護近期過度使用的牛棚。
水手強投米勒（Bryce Miller）因左斜肌發炎錯過開季，讓漢考克連續三年因為隊友受傷而進入開季先發輪值，儘管如此，漢考克依舊展現出了昔日首輪大物的潛力，在春訓練就的「橫掃球」（Sweeper）讓打者頻頻揮空，四縫線快速球即便速度略降，也能精準控在好球帶頂端。
投出精彩表現 漢考克比肩赫南德茲與強森
根據紀錄，上一位能單場投出「至少6局9次三振且無安打」數據的水手投手，正是 2012年赫南德茲（Felix Hernandez）投出「完全比賽」的那一天。雖然漢考克投出了一次保送與一次觸身球，且並未完投九局，但能與「國王」的巔峰表現相提並論，已足以讓西雅圖球迷陷入瘋狂。
水手隊史上除漢考克外，共有3名投手投出「至少6局9次三振且無安打」包括吉爾伯特 （Logan Gilbert）、瑞伊（Robbie Ray）以及強森。
資料來源：《MLB》