美國職棒大聯盟（Major League Baseball）德州遊騎兵今（30）日在客場對上費城費城人，遊騎兵明星外野手麥卡琴（Andrew McCutchen）在本場比賽敲出本季首轟，幫助遊騎兵擴大領先為5：0，麥卡琴在回到本壘後，有球迷對他高喊「你一定是在跟我開玩笑！」麥卡琴回應球迷，表示自己「非常抱歉」
麥卡琴開轟 費城好友看台崩潰
四局上半，麥卡琴面對費城人強投魯薩多（Jesús Luzardo），掃出一發三分全壘打。當球飛出牆外時，本壘後方看台傳來一名男子的崩潰大喊：「你是在開玩笑吧！麥卡琴，你一定是在開玩笑吧！」麥卡琴在繞壘回到休息區時，忍不住對著該名球迷聳聳肩，帶著笑意大喊：「我道歉，我真的很抱歉！」
賽後麥卡琴透露，那位大喊的球迷其實是他的多年好友、費城當地名人奧索考（Dave Osokow），「費城人都知道 DaveO 是誰。我們一直有在傳訊息，我效力費城期間常跟他碰面，他是超級費城粉。」麥卡琴笑著說，「他當下基本上是在求我：『兄弟，別再傷害我們了。』但我回他：『不，老兄，我做不到。』那是個很有趣的互動。」
昔日海盜王仍繳出好成績 遊騎兵主帥盛讚「還有油」
現年 39 歲的麥卡琴在今年3月才與遊騎兵簽下小聯盟合約，但他憑藉著春訓期間高達0.429 的打擊率與1.270的OPS 恐怖數據，強勢擠進開幕戰名單。
今日的比賽中，麥卡琴單場4支2，貢獻一支二壘安打與一支三分砲，包辦 3 分打點；加上昨（29）日在延長賽10局敲出致勝的安打，麥卡琴成為遊騎兵開季連勝的重要功臣。
遊騎兵隊總教練舒馬克（Skip Schumaker）賽後對麥卡琴的表現感到驚喜：「我們當初不確定能從他身上得到什麼，春訓看起來狀態不錯，但沒開季誰都說不準。事實證明，他不只油箱還有油，而且還剩很多，面對魯薩多這種頂級投手能開轟非常令人印象深刻，看他打球真的很有趣。」
資料來源：《MLB》
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四局上半，麥卡琴面對費城人強投魯薩多（Jesús Luzardo），掃出一發三分全壘打。當球飛出牆外時，本壘後方看台傳來一名男子的崩潰大喊：「你是在開玩笑吧！麥卡琴，你一定是在開玩笑吧！」麥卡琴在繞壘回到休息區時，忍不住對著該名球迷聳聳肩，帶著笑意大喊：「我道歉，我真的很抱歉！」
賽後麥卡琴透露，那位大喊的球迷其實是他的多年好友、費城當地名人奧索考（Dave Osokow），「費城人都知道 DaveO 是誰。我們一直有在傳訊息，我效力費城期間常跟他碰面，他是超級費城粉。」麥卡琴笑著說，「他當下基本上是在求我：『兄弟，別再傷害我們了。』但我回他：『不，老兄，我做不到。』那是個很有趣的互動。」
昔日海盜王仍繳出好成績 遊騎兵主帥盛讚「還有油」
現年 39 歲的麥卡琴在今年3月才與遊騎兵簽下小聯盟合約，但他憑藉著春訓期間高達0.429 的打擊率與1.270的OPS 恐怖數據，強勢擠進開幕戰名單。
今日的比賽中，麥卡琴單場4支2，貢獻一支二壘安打與一支三分砲，包辦 3 分打點；加上昨（29）日在延長賽10局敲出致勝的安打，麥卡琴成為遊騎兵開季連勝的重要功臣。
遊騎兵隊總教練舒馬克（Skip Schumaker）賽後對麥卡琴的表現感到驚喜：「我們當初不確定能從他身上得到什麼，春訓看起來狀態不錯，但沒開季誰都說不準。事實證明，他不只油箱還有油，而且還剩很多，面對魯薩多這種頂級投手能開轟非常令人印象深刻，看他打球真的很有趣。」