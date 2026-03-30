日本知名時尚眼鏡品牌 JINS 進軍台灣多年，憑藉快時尚與多樣化設計深受國人喜愛。然而，近日卻爆出嚴重的「台日價差」爭議。有民眾發現，同款「1.76 極薄鏡片」在台灣售價為新台幣 15,000 元，但日本售價卻只要 11,000 日圓（約合新台幣 2,200 元），兩邊價差將近 7 倍多。消息曝光後引爆社群怒火，對此，JINS 台灣官方發布 4 點聲明，親上火線解釋定價內幕。
鏡片價差 1 萬 2 太驚人！眾驚：買機票去日本配都划算
昨（29）日，一名網友在社群平台 Threads 上貼出 JINS 官網的價格對比圖，直指「1.76 極薄鏡片」的台日定價極度不合理。在台灣配一副該款鏡片要價新台幣 15,000 元整，但跨個海回到日本，卻只要 11,000 日圓。
兩國高達新台幣 12,800 元的懸殊價差，立刻在社群上掀起瘋傳與熱議。大批台灣網友湧入留言表達強烈不滿：「這根本是把日幣當台幣賣」、「把台灣消費者當盤子嗎？」、「這個價差，直接買張來回機票飛去日本配，順便吃碗拉麵都有剩！」、「就今天的匯率來看，接近 7 倍真的離譜過頭了」。
JINS 台灣發布 4 點聲明：原廠供應商對海外有不同規範
針對本次民眾討論鏡片價差之事件，JINS台灣也發出聲明回應，對於該討論深感重視，為確保資訊透明，特此作出說明：
1. JINS始終致力於將高品質眼鏡普及化，提供最實惠的價格給消費者。 *針對『1.76極薄鏡片』，由於原廠供應商對日本以外之海外市場有不同的定價規範* ，全球海外地區（包含台灣、中國等）均須遵循此項標準。因此，本項商品的定價皆依供應商之價格基準制定。
2. 針對「1.76極薄鏡片」價格，JINS台灣團隊之前已與供應商溝通過。我們亦將持續反映台灣市場的需求，積極爭取價格調整，期許未來能提供更具競爭力的選擇。
3. 除了此品項「1.76極薄鏡片」受限於全球供應鏈規範，JINS台灣其餘商品，均參照日本價格制定合適的定價，並持續追求高品質服務。
4. 在台灣JINS配鏡，享有全台門市專業驗光、保固及完善的售後維修服務。我們以最誠摯的態度聆聽消費者的聲音，並承諾不斷優化服務品質、商品結構與價格。
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昨（29）日，一名網友在社群平台 Threads 上貼出 JINS 官網的價格對比圖，直指「1.76 極薄鏡片」的台日定價極度不合理。在台灣配一副該款鏡片要價新台幣 15,000 元整，但跨個海回到日本，卻只要 11,000 日圓。
兩國高達新台幣 12,800 元的懸殊價差，立刻在社群上掀起瘋傳與熱議。大批台灣網友湧入留言表達強烈不滿：「這根本是把日幣當台幣賣」、「把台灣消費者當盤子嗎？」、「這個價差，直接買張來回機票飛去日本配，順便吃碗拉麵都有剩！」、「就今天的匯率來看，接近 7 倍真的離譜過頭了」。
JINS 台灣發布 4 點聲明：原廠供應商對海外有不同規範
針對本次民眾討論鏡片價差之事件，JINS台灣也發出聲明回應，對於該討論深感重視，為確保資訊透明，特此作出說明：
1. JINS始終致力於將高品質眼鏡普及化，提供最實惠的價格給消費者。 *針對『1.76極薄鏡片』，由於原廠供應商對日本以外之海外市場有不同的定價規範* ，全球海外地區（包含台灣、中國等）均須遵循此項標準。因此，本項商品的定價皆依供應商之價格基準制定。
2. 針對「1.76極薄鏡片」價格，JINS台灣團隊之前已與供應商溝通過。我們亦將持續反映台灣市場的需求，積極爭取價格調整，期許未來能提供更具競爭力的選擇。
3. 除了此品項「1.76極薄鏡片」受限於全球供應鏈規範，JINS台灣其餘商品，均參照日本價格制定合適的定價，並持續追求高品質服務。
4. 在台灣JINS配鏡，享有全台門市專業驗光、保固及完善的售後維修服務。我們以最誠摯的態度聆聽消費者的聲音，並承諾不斷優化服務品質、商品結構與價格。