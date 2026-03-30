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馬英九基金會的人事與財務爭議持續，馬英九指控前幕僚蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，找來國安會前秘書長金溥聰處理，對此，蕭旭岑稱「馬總統忘了很多事」，引起外界諸多猜測。前立委沈富雄在政論節目《少康戰情室》中指出，向蕭旭岑拋出質疑，要求交代清楚當時在向馬英九請示的時候，是不是早知道對方的心智狀態已經低於正常。沈富雄提到，目前外界意見大致分為置身事外看熱鬧，以及與蕭旭岑或金溥聰有恩怨情仇的兩派，關鍵在於查證紀律的真假，若查證屬實爭議了結，但若查證結果為假，則代表主導處理的金溥聰處境將變得相當危險。蕭旭岑強調為了保護馬英九而守住承諾，但在被逼到極點後，承諾已難以維持，指向馬英九的心智狀態可能已不如以往。沈富雄直言，如果蕭旭岑早已察覺馬英九的狀況，「如果你已經知道，你請示幹嘛？他所做的決定都無效。」反之，若馬英九當時正常且皆點頭同意，如今馬英九就不應該對蕭旭岑開刀。沈富雄表示，這場紛爭已演變成魚死網破的局面，紙終究包不住火，必須釐清蕭旭岑是否真有財務問題，以及馬英九的身體狀況的真相。他感嘆地表示，若馬英九的心智已被指控至此，未來的政治影響力減少，馬辦也形同失去功能、可以停止運作了。