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▲山本由伸開幕戰對陣響尾蛇繳出6局2失分優質先發，是目前道奇輪值中狀態最穩定的一張牌，守護者系列賽終戰將由他壓軸，道奇選擇把最可靠的人留到最後。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平今年同時身兼打線主力與先發投手，本季投手登板次數預計控制在25場上下。守護者系列賽第2戰將是他本季首次以投手身份出賽。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇迎戰克里夫蘭守護者隊的3連戰，即將寫下大聯盟百年歷史上破天荒的新頁。佐佐木朗希、大谷翔平與山本由伸將依序登板，締造史上首次在單一系列賽中3場全由日籍投手先發的空前紀錄。面對這套充滿話題性的豪華輪值，守護者隊教頭沃特(Stephen Vogt)禮貌性地表示，這3位投手都擁有極品速球與頂級指叉球等變化球，能一次碰上讓人非常期待，但沃特口中的期待，背後的備戰壓力恐怕超乎常人想像。因為看似刻意為之的夢幻排列，並非道奇球團為了製造話題而硬湊出來的行銷噱頭，而是建立在嚴謹的賽程結構、休息日精算與投手輪值管理上的完美巧合。要理解這個歷史性排列的誕生，必須先看懂道奇本季開幕週的賽程結構。道奇今年的開幕戰由山本由伸掛帥主投，他在3月27日面對響尾蛇隊繳出6局失2分的優質先發順利摘勝。緊接著第2與第3場，教練團分別交給希恩(Emmet Sheehan)與葛拉斯諾(Tyler Glasnow)登板，以消化開幕週對響尾蛇的剩餘賽程。促成這次日籍三連星的關鍵，在於3月29日與4月2日各有一個極為寶貴的休息日。這兩天空窗期，讓道奇得以在還不需要啟動第6號先發的情況下，讓所有投手在第一輪與第二輪的先發任務之間，都能獲得至少5天的充分休息。在這個縝密的安排下，佐佐木朗希得以擁有充足的休息天數，銜接在山本由伸之後出任對戰守護者的系列賽首戰先發；大谷翔平緊接著在隔日登板；而山本由伸則剛好獲得完整休息，於最終戰壓軸上陣。日籍三本柱先發，就這樣順理成章地完美連成一線。在這波輪值中，最充滿變數且備受矚目的其實是佐佐木朗希。他在去年季後賽以牛棚投手的身份，為道奇奪得連霸立下汗馬功勞。今年球季教練團將他調回先發輪值，但他在春訓的表現卻讓外界捏了一把冷汗，防禦率高達13.50，雖然擁有160公里火球，但控球問題是最大隱憂。儘管如此，總教練羅伯茲(Dave Roberts)在春訓後段依然力挺子弟兵，明確表態佐佐木將出任本季第4場先發，輪值計畫絕不更動。道奇球團選擇相信佐佐木的頂級天賦能在正規賽中找回節奏，而非因為幾場春訓的亂流，就輕易打亂整套輪值設計的長遠佈局。攤開道奇目前的輪值名單：山本由伸、西恩、葛拉斯諾、佐佐木朗希與大谷翔平。前3場非日籍投手恰好安排在響尾蛇系列賽，而日本三本柱則完美落在守護者系列賽，事實上純粹是輪值順序與賽程配合的過渡期結果。待5月底強投史奈爾(Blake Snell)傷癒回歸補位後，道奇預計將正式啟動6人制輪值，屆時這種連續三場日籍先發的盛況恐難再重演。根據日本媒體指出，大聯盟史上曾在2003年9月出現過道奇連3天派出日籍投手先發的紀錄，但當年因為其中一天遭遇雙重戰，中間安插了非日籍投手先發，因此不符合連續3場的嚴格定義。如今佐佐木朗希、大谷翔平與山本由伸將在同一個系列賽中，毫無間斷地扛起3場先發重任，這才是真正意義上的大聯盟歷史新頁。