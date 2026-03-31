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▲狄志為（如圖）昨日發文，透露了王月二度開顱後的近況。（圖／狄志為FB）

60歲藝人王月在去年11月底因跌倒撞到頭，緊急進行開顱手術，取出血塊後一度在加護病房昏迷5天，12月又二度動刀接受「顱骨復原」手術，讓外界都非常擔心。而昨（30）日她的好友狄志為發文透露自己曾傳訊關心，但都沒收到回覆，直到隔了4個月後，近日才收到王月訊息，讓他終於放心直呼「她在恢復的路上」。狄志為在昨日發文心疼王月在經歷丈夫李國修過世後，再度經歷鬼門關走一遭的危機。他接著透露自己去年就有傳訊關心王月，但都沒有收到回覆，「我知道那不是忙，而是她真的還在一個很辛苦的狀態裡」。狄志為雖然透過媒體知道王月正在康復中，「但沒有聽到她的聲音、沒有看到她的訊息，其實心一直是懸在那裡的」。直到近日，狄志為終於在4個月後，收到王月的回覆，她表示自己那段時間狀況不太好，要等到腦袋較清楚時，才有辦法回訊。狄志為也終於放心，「看到這句話，其實就夠了。因為這代表，她真的在慢慢回來」。狄志為感動表示看到王月回覆後，「不是激動，是一種很深的安心。人還在，而且在慢慢變好，真的比什麼都重要」，並跟關心王月的朋友們透露可以稍微安心，「她還在恢復的路上，但她有在往前走。而且不是獨居，有人陪著」。他同時也提醒大家要多注意自己身體、留意生活環境。最後狄志為向王月喊話：「我們都在，等妳回來，不管是在劇場，還是在螢光幕上」。回顧王月摔倒事件，她去年12月在FB發文，表示自己11月26日在家暈倒，頭不慎撞上地板後當場失去意識，好在有貴人將她及時送醫，並動刀拿出顱內血塊，這才撿回一命。雖然手術成功，但她在ICU昏迷了5天，兒女緊張到都立刻飛奔到醫院陪伴，事後她的頭蓋骨也因為手術還需要觀察，暫時被取下一小塊，等狀況穩定後就二次進行手術，把顱骨復原。而王月在去年底進行顱骨修復手術後，目前仍在休養中，好友曾國城也曾在受訪時談及王月的狀況，表示對方復原狀況不錯，但應該還不能復工，畢竟開腦是大手術，身體還很虛弱，直說：「給她一點時間」。