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洛杉磯道奇今日由佐佐木朗希掛帥先發，在本季的初登板中朗希主投4局被敲出四支安打失掉一分，共投出四次三振兩次保送。總教練羅伯斯給予高評價：「整體而言球都能投在邊角上，失誤也不是低級的失誤。節奏很好，進攻也相當果敢。我認為他能運用手上的球種更積極地迎戰打者。」第3局雖然被首位打者赫吉斯（Austin Hedges）擊出右外野邊線二壘安打，並在2出局三壘有人時被關（Steven Kwan）擊出先制二壘安打失分，但他隨後以指叉球讓拉米瑞茲（Manuel Ramírez）揮棒落空遭到三振，以最低失分結束該局。總教練評價道：「能三振拉米瑞茲，代表他壓制了球界頂尖的打者。他能將99英里的球投進好球帶，且能運用軌跡難以預測的指叉球。」羅伯斯表示：「這場比賽應該會帶給他自信。他本來就是很有自信的選手，但若沒有結果，就無法擁有真正的自信。透過投出成績，真實的自信會不斷累積。他應該以這次登板作為基石。」、「今天是非常好的一步。球數沒有問題，也投到了第4局，今後的目標是拉長局數。」期望他作為輪值的一員，能透過更長局數的投球來提高球隊獲勝的可能性。