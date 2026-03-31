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▲#DAMUR AW26系列以「Mind Fighter」為核心，印花、材質與色彩均圍繞身體的緊繃與釋放狀態設計（圖），高彈性材質與光澤表面讓服裝在真實的身體動作中才能完整呈現設計意圖。（圖／DAMUR提供）

▲台灣設計師品牌DAMUR設計師黃世舜（圖）將2026秋冬系列發表場地搬入UFC Gym Taiwan，讓媒體與買手先完成體能訓練再欣賞服裝，顛覆傳統時裝秀的觀看邏輯，全場500人共同參與這場「先流汗再看衣服」的時裝體驗。（圖／DAMUR提供）

「時裝與潮流從來不需要轉型，因為它們本來就不是可以被框住的形狀。」品牌設計師黃世舜（Damur Huang）在本季的臺北時裝週中，再次帶領DAMUR品牌離開傳統的官方伸展台，將2026秋冬系列大秀直接搬進了UFC格鬥健身俱樂部（UFC Gym Taiwan）。對DAMUR而言，時裝從來不只是視覺上的輸出，而是一種與身體狀態直接相關的語言。當服裝存在於距離之中，它只是被觀看的物件；但當身體被放入需要呼吸、發力與承受壓力的嚴苛環境中，服裝才真正開始被經歷。這場充滿張力的發表秀並未從造型展示開始，而是從真實的訓練揭開序幕。在第一套造型亮相之前，現場來賓與媒體即被引導進入訓練課程。隨著呼吸逐漸加重、心跳不斷上升，肌肉在收縮與釋放之間反覆震動，汗水開始在皮膚表面形成一層薄薄的光澤。這些並非刻意營造的背景，而是整場發表真正的開場。當身體進入極限狀態後，精心設計的服裝才正式出現，觀看的順序被刻意顛倒，強調不是先看而是先進入狀態。選擇UFC格鬥健身俱樂部並非單純為了製造話題，而是一種精準的判斷。這裡不只是訓練場，更是一個關於自律、控制與極限的生活場域，八角籠與訓練區提供了一個幾乎殘酷的現場條件，沒有濾鏡修飾，也沒有任何可以藏匿不穩定的空間，只有真實流動的汗水與器材撞擊的回音。這種場域與服裝的緊密關係，正好完美對應了AW26系列的心靈戰士（Mind Fighter）核心理念。在高度控制中釋放能量，在紀律之中逼近失控。設計不再停留於表面的輪廓，而是延伸至印花、材質與色彩，使身體的緊繃、流動與失控被具體化。印花如同神經訊號與肌肉纖維般在身體上延伸與包覆，棋盤格與像素圖樣則帶來數位失真的錯覺。材質方面落在機能（Performance）與親密（Intimacy）的交界，高彈性聚酯與氨綸完美貼合身體，光澤表面在燈光下形成接近汗水的反射，使身體看起來始終處於運動的活躍狀態之中。色彩則化為流動的節奏，桃紅、紫色、電光綠與藍色像訊號般在身體上閃耀，搭配黑與灰的底層重量，讓顏色沿著動作自然運行。從熱愛運動的時髦人士、凱渥（Catwalk）模特兒、籃球國手吳筱帆，到台灣格鬥職業選手雙胞胎王靖蓉與王靖欣，所有參與者都在同一節奏中完成準備。當天現場匯聚超過30位國內外媒體與專業買手，包含百萬人氣女神許薇安（Vivian Hsu），以及前統一獅啦啦隊成員、現為國際電音DJ的藍辰語（Laura）等人，全場超過500人共同參與。當伸展台的展示結束，這股狂野的能量並未終止，而是直接延續至知名夜店（La Fin Taipei）的會後派對。在DJ的強烈節拍推進下，時裝不再需要被解釋，而是被穿著、被消耗、被汗水浸透，成為一種正在真實發生的迷人狀態。