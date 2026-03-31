「時裝與潮流從來不需要轉型，因為它們本來就不是可以被框住的形狀。」品牌設計師黃世舜（Damur Huang）在本季的臺北時裝週中，再次帶領DAMUR品牌離開傳統的官方伸展台，將2026秋冬系列大秀直接搬進了UFC格鬥健身俱樂部（UFC Gym Taiwan）。對DAMUR而言，時裝從來不只是視覺上的輸出，而是一種與身體狀態直接相關的語言。當服裝存在於距離之中，它只是被觀看的物件；但當身體被放入需要呼吸、發力與承受壓力的嚴苛環境中，服裝才真正開始被經歷。
顛覆傳統觀看邏輯 服裝在汗水與極限中重生
這場充滿張力的發表秀並未從造型展示開始，而是從真實的訓練揭開序幕。在第一套造型亮相之前，現場來賓與媒體即被引導進入訓練課程。隨著呼吸逐漸加重、心跳不斷上升，肌肉在收縮與釋放之間反覆震動，汗水開始在皮膚表面形成一層薄薄的光澤。這些並非刻意營造的背景，而是整場發表真正的開場。
當身體進入極限狀態後，精心設計的服裝才正式出現，觀看的順序被刻意顛倒，強調不是先看而是先進入狀態。選擇UFC格鬥健身俱樂部並非單純為了製造話題，而是一種精準的判斷。這裡不只是訓練場，更是一個關於自律、控制與極限的生活場域，八角籠與訓練區提供了一個幾乎殘酷的現場條件，沒有濾鏡修飾，也沒有任何可以藏匿不穩定的空間，只有真實流動的汗水與器材撞擊的回音。
將內在對抗轉化為服裝語言 機能與親密的極致交界
這種場域與服裝的緊密關係，正好完美對應了AW26系列的心靈戰士（Mind Fighter）核心理念。在高度控制中釋放能量，在紀律之中逼近失控。設計不再停留於表面的輪廓，而是延伸至印花、材質與色彩，使身體的緊繃、流動與失控被具體化。印花如同神經訊號與肌肉纖維般在身體上延伸與包覆，棋盤格與像素圖樣則帶來數位失真的錯覺。
材質方面落在機能（Performance）與親密（Intimacy）的交界，高彈性聚酯與氨綸完美貼合身體，光澤表面在燈光下形成接近汗水的反射，使身體看起來始終處於運動的活躍狀態之中。色彩則化為流動的節奏，桃紅、紫色、電光綠與藍色像訊號般在身體上閃耀，搭配黑與灰的底層重量，讓顏色沿著動作自然運行。
百名鐵粉與跨界名人助陣！從後台到派對的沉浸式體驗
從熱愛運動的時髦人士、凱渥（Catwalk）模特兒、籃球國手吳筱帆，到台灣格鬥職業選手雙胞胎王靖蓉與王靖欣，所有參與者都在同一節奏中完成準備。當天現場匯聚超過30位國內外媒體與專業買手，包含百萬人氣女神許薇安（Vivian Hsu），以及前統一獅啦啦隊成員、現為國際電音DJ的藍辰語（Laura）等人，全場超過500人共同參與。
當伸展台的展示結束，這股狂野的能量並未終止，而是直接延續至知名夜店（La Fin Taipei）的會後派對。在DJ的強烈節拍推進下，時裝不再需要被解釋，而是被穿著、被消耗、被汗水浸透，成為一種正在真實發生的迷人狀態。
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這場充滿張力的發表秀並未從造型展示開始，而是從真實的訓練揭開序幕。在第一套造型亮相之前，現場來賓與媒體即被引導進入訓練課程。隨著呼吸逐漸加重、心跳不斷上升，肌肉在收縮與釋放之間反覆震動，汗水開始在皮膚表面形成一層薄薄的光澤。這些並非刻意營造的背景，而是整場發表真正的開場。
當身體進入極限狀態後，精心設計的服裝才正式出現，觀看的順序被刻意顛倒，強調不是先看而是先進入狀態。選擇UFC格鬥健身俱樂部並非單純為了製造話題，而是一種精準的判斷。這裡不只是訓練場，更是一個關於自律、控制與極限的生活場域，八角籠與訓練區提供了一個幾乎殘酷的現場條件，沒有濾鏡修飾，也沒有任何可以藏匿不穩定的空間，只有真實流動的汗水與器材撞擊的回音。
這種場域與服裝的緊密關係，正好完美對應了AW26系列的心靈戰士（Mind Fighter）核心理念。在高度控制中釋放能量，在紀律之中逼近失控。設計不再停留於表面的輪廓，而是延伸至印花、材質與色彩，使身體的緊繃、流動與失控被具體化。印花如同神經訊號與肌肉纖維般在身體上延伸與包覆，棋盤格與像素圖樣則帶來數位失真的錯覺。
材質方面落在機能（Performance）與親密（Intimacy）的交界，高彈性聚酯與氨綸完美貼合身體，光澤表面在燈光下形成接近汗水的反射，使身體看起來始終處於運動的活躍狀態之中。色彩則化為流動的節奏，桃紅、紫色、電光綠與藍色像訊號般在身體上閃耀，搭配黑與灰的底層重量，讓顏色沿著動作自然運行。
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當伸展台的展示結束，這股狂野的能量並未終止，而是直接延續至知名夜店（La Fin Taipei）的會後派對。在DJ的強烈節拍推進下，時裝不再需要被解釋，而是被穿著、被消耗、被汗水浸透，成為一種正在真實發生的迷人狀態。