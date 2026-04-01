效力於休士頓太空人隊的日本強投今井達也（Tatsuya Imai），於3月30日迎來大聯盟生涯首場先發。然而這場對陣洛杉磯天使隊的處女秀卻以苦澀收場，今井僅主投2.2局便失4分退場FIP和SIERA值兩項高階數據都不理想，未來回升的可能性並不高。賽後美國媒體《FanSided》發表評論，暗示洛杉磯道奇隊當初放棄爭奪今井，正是因為早已看穿其隱藏的弱點。
首秀控球大崩盤 數據顯示非關緊張
27歲的今井達也在此役投球明顯掙扎，全場74球中僅36顆好球，比例不到一半。他在不到3局的投球中被敲出4支安打並投出多次保送。今井賽後坦言：「感覺有些緊張，球場氣氛與平時完全不同。」
然而，《FanSided》在30日的專欄中對此提出質疑，認為今井的表現不能單以「處女秀緊張」帶過。報導指出，今井的球威與球速確實具備大聯盟水準，但速球的控球能力令人憂心。根據進階數據分析，今井首戰的FIP（校正防禦率）為5.21，預測未來表現的SIERA值更高達6.20，兩者皆遠遜於聯盟平均的4.00左右。該媒體直言：「當保送與三振數持平時，這些數據反映的恐怕不是緊張，而是實力上的隱憂。」
美媒：道奇早就決定放棄押寶今井
今井達也今年1月與太空人簽下3年總額5400萬美元（約98億日圓）的合約。報導中特別提到，當時道奇隊也曾對這名新戰力展現高度興趣，但最終選擇退出爭奪戰。
《FanSided》用意味深長的措辭表示：「一場先發不能決定球員價值，但道奇隊與太空人隊入冬時都關注過他，道奇隊最後選擇放棄，看來他們當時可能已經『知道了一些事情』。」報導進一步分析，道奇隊在評估同樣風險後，決定將補強重心放在格拉斯諾（Tyler Glasnow）與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）身上，開季一周後的結果證明，道奇當時的判斷完全正確。
今井達也首戰失利，不僅讓他背負了極大的後續調整壓力，更讓外界對道奇隊當初的精準眼光展開熱烈討論。對於今井而言，下一場先發是否能找回準星，將是決定他能否在大聯盟站穩腳跟的關鍵。
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27歲的今井達也在此役投球明顯掙扎，全場74球中僅36顆好球，比例不到一半。他在不到3局的投球中被敲出4支安打並投出多次保送。今井賽後坦言：「感覺有些緊張，球場氣氛與平時完全不同。」
然而，《FanSided》在30日的專欄中對此提出質疑，認為今井的表現不能單以「處女秀緊張」帶過。報導指出，今井的球威與球速確實具備大聯盟水準，但速球的控球能力令人憂心。根據進階數據分析，今井首戰的FIP（校正防禦率）為5.21，預測未來表現的SIERA值更高達6.20，兩者皆遠遜於聯盟平均的4.00左右。該媒體直言：「當保送與三振數持平時，這些數據反映的恐怕不是緊張，而是實力上的隱憂。」
美媒：道奇早就決定放棄押寶今井
今井達也今年1月與太空人簽下3年總額5400萬美元（約98億日圓）的合約。報導中特別提到，當時道奇隊也曾對這名新戰力展現高度興趣，但最終選擇退出爭奪戰。
《FanSided》用意味深長的措辭表示：「一場先發不能決定球員價值，但道奇隊與太空人隊入冬時都關注過他，道奇隊最後選擇放棄，看來他們當時可能已經『知道了一些事情』。」報導進一步分析，道奇隊在評估同樣風險後，決定將補強重心放在格拉斯諾（Tyler Glasnow）與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）身上，開季一周後的結果證明，道奇當時的判斷完全正確。
今井達也首戰失利，不僅讓他背負了極大的後續調整壓力，更讓外界對道奇隊當初的精準眼光展開熱烈討論。對於今井而言，下一場先發是否能找回準星，將是決定他能否在大聯盟站穩腳跟的關鍵。