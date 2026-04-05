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地方創生一定得由年輕人主導嗎？在中華企業倫理教育協進會Podcast《士說新語秀倫理》中，台灣地方創生基金會董事長陳美伶提出一個觀察：對55歲到75歲這一代而言，地方創生可能正是重新安放人生理想的重要時刻。她在節目中回顧多年政策經驗與第一線觀察，談到自己從公部門決策者轉身投入民間行動後，對地方發展的不同理解。地方創生的概念源自日本推動的「城鎮、人、工作創生法」，核心在於引導地方重新盤點自身條件，從地理環境、歷史文化到產業基礎，發展適合當地的經濟模式，吸引人口回流，減緩都市過度集中的問題。台灣自2019年正式推動地方創生政策，由行政院整合中央資源支持地方提出行動計畫，目前已進入第三階段，政策焦點放在青年培力與永續發展。台灣推動地方創生之前，已有三十多年社區總體營造經驗，累積地方行動基礎。陳美伶指出，社造多以社區居民為主體，關注生活環境與文化保存；地方創生則進一步面對人口外流、產業衰退與區域發展失衡等結構問題，希望透過產業與人才回流，重新帶動地方動能。她目前亦投入民間推動地方創生，台灣地方創生基金會即是在信義企業集團創辦人周俊吉支持下成立，持續串聯相關資源。在她看來，地方創生並不是單一世代的任務。55歲到75歲族群經歷台灣工業化與經濟成長，累積豐富經驗與一定資源，但也有不少人在職涯早期為了生活放下理想。隨著人生階段轉換，許多人開始思考如何持續對社會有所貢獻。地方創生的場域，讓這些能量重新找到舞台，也讓年輕世代有機會與不同世代合作，共同為地方尋找新的發展方向。談到企業參與，她也提出觀察。目前部分企業在ESG中的社會面投入仍停留在一次性活動，例如淨灘或志工服務，活動結束後留下照片與數據，卻未必與地方長期需求建立連結。她認為，企業若能回到自身專業，盤點所在地區的發展需求，與地方團隊建立長期合作關係，投入的資源較容易形成持續影響。許多地方創生團隊規模不大，科技能力、人力與市場連結往往不足。企業若能導入技術、管理或通路資源，將有助於地方產業成長，也為企業自身創造新的合作機會。這類合作關係，也與聯合國永續發展目標（SDGs）第17項「夥伴關係促進永續發展」的精神相呼應。以苗栗苑裡的藺草編織為例，這項傳統工藝曾因市場萎縮逐漸沒落。後來有年輕團隊加入設計與品牌概念，讓長輩累積多年的技藝重新與市場連結。陳美伶分享，當這些手藝能帶來穩定收入，不少長者開始重新規劃生活，地方產業也因此出現新的活力。談到地方創生的推動方式，陳美伶也提醒，地方發展很難依賴短期計畫完成，任何結構性的改變都需要長時間累積。她認為，推動地方創生的過程中，領導者不必拘泥於「成功必須在我」的英雄式想像，而應透過跨部門與跨世代合作，讓不同角色各自投入力量。她也直言「不要相信奇蹟」，地方的翻轉往往來自長期的使命感與持續投入，一步一腳印累積成果。在節目中，她也進一步談到台灣地方創生政策的背景與演變，以及中央與地方如何逐步整合資源。《士說新語秀倫理》，長期關注企業倫理與永續議題，邀集各界觀點進行對話。更多內容可收聽中華企業倫理教育協進會Podcast《士說新語秀倫理》第五季EP1。