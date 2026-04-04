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▲強森正式達成單季「1500分、700籃板、500助攻、100記三分球」的里程碑。（圖／美聯社／達志影像）

亞特蘭大老鷹隊正處於近乎瘋狂的連勝節奏！今（4）日老鷹遠征巴克萊中心，在「鷹王」杰倫·強森（Jalen Johnson）的率領下，以141：107懸殊比分大勝布魯克林籃網。這場大捷不僅讓老鷹收下三連勝，更寫下近20場比賽狂奪18勝的恐怖紀錄，戰績來到42勝34負，穩坐東區第五。老鷹核心杰倫·強森此役打得游刃有餘，全場12投6中，高效繳出18分、11籃板、5助攻及1抄截的全面成績單。憑藉本場比賽的累積，強森正式達成單季「1500分、700籃板、500助攻、100記三分球」的里程碑。這項史詩級成就讓強森成為NBA歷史上第四位達成此數據的球員，直接比肩現役三大傳奇：詹姆斯（LeBron James）、威斯布魯克（Russell Westbrook）以及約基奇（Nikola Jokic）。強森全方位的影響力，已然讓他在聯盟頂級球星中占有一席之地。老鷹今日展現極致的團隊進攻，全場共有7人得分上雙。除了強森的支柱表現，後場大將麥科勒姆（C.J. McCollum）手感熱得發燙，全場12投8中豪取25分；而沃克（Walker）也與其聯手在半場便合砍26分。板凳席同樣火力充足，替補登場的庫明加（Jonathan Kuminga）在三分線外3投3中挹注12分。老鷹流暢的傳導與高效射程，讓籃網防線完全崩潰，早早在上半場就取得16分領先，最終以34分之差血洗主場。相較於老鷹的勢如破竹，布魯克林籃網的表現顯得慘不忍睹。在缺少第一得分點小波特（Kevin Porter Jr.）的情況下，全隊僅中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）表現尚可，以7成命中率攻下16分，但仍無法阻止球隊吞下近10場比賽中的第9敗。目前籃網排名東區倒數第二，剩餘賽程已幾乎失去競技意義。老鷹在20戰18勝的強勢加持下，全隊士氣正值巔峰。結束本場遠征後，老鷹將獲得兩天的喘息時間，隨後將回到主場迎戰東區強敵紐約尼克。面對狀態有所起伏的尼克隊，老鷹能否延續「鷹王」的史詩級表現並護住主場勝利，已成為亞特蘭大球迷最關注的焦點。