我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠今（4）日主場交手奧蘭多魔術，終場127：138輸球，但新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）先發出賽33分鐘，上半場僅13分情況下，下半場大發威砍下38分，全場51分、6籃板、3助攻、3抄截與1火鍋，以19歲103天成為NBA「史上最年輕50分先生」，打破詹寧斯（Brandon Jennings）2009年20歲又52天所創下的單場55分。獨行俠今年意外抽到狀元籤，選進現象級新人弗拉格後，僅拚戰半季就直接擺爛、展望來年，目前戰績24勝53敗排名西區第13，但仍無損弗拉格場上好表現。本場面對防守強硬的魔術，弗拉格上半場受到限制僅攻下13分，但下半場手感火燙，第三節14分、決勝節更單節拿到24分，靠著下半場38分驚人演出，全場30投19中，其中三分球9投6中，罰球7投7中，攻下51分，另添6籃板、3助攻、3抄截與1火鍋，僅有1次失誤，以19歲103天成為NBA「史上最年輕50分先生」。原紀錄是詹寧斯（Brandon Jennings）以20歲又52天所創下，他在菜鳥年2009年11月14日對陣金州勇士比賽中，全場34投21中、包含7顆三分球，瘋狂砍下55分。值得注意的是，該戰詹寧斯僅是生涯第7場比賽，且首節1分未得，等於只打三節就有如此驚人發揮，儘管他生涯因傷病表現不俗預期，但該戰55分，仍被視為NBA史上經典戰役之一。