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效力MLB亞歷桑納響尾蛇1A的台灣20歲右投黃仲翔，經過春訓調整，今（4）日迎來本季初登板，交手科羅拉多洛磯1A，先發4局只被敲出1支安打、還狂飆6次三振無失分，儘管無緣勝投，整體表現仍相當精采。黃仲翔前年12月與響尾蛇簽下50萬美元簽約金，確定旅美發展，去年從新人聯盟起步，出賽9場包含8場先發，防禦率4.41、於32.2局送出40次三振，展現優異球威，季中就被升上1A，7場先發累積35.2局，防禦率2.78，ERA高達+161，比新人聯盟更出色。黃仲翔今年開季也直接從1A開始，本季初登板交手洛磯1A，首局首打席就飆出三振，隨後觸身球、保送形成得點圈有人，所幸又用三振與飛球出局，化解失分危機。黃仲翔第二局起步時回穩，但2出局時再度投出觸身球，靠捕手牽制一壘出局結束該半局，第三、四局，黃仲翔面對6位打者僅被敲出1安打，最終4局無失分退場。本場黃仲翔壓制力出色，僅用46球吃完4局，被打出1安打、狂飆6次三振，儘管曾面臨控球不穩定，出現1次四壞保送與2次觸身球美中不足，但整體表現已經堪稱水準以上。