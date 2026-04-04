效力韓職韓華鷹隊的旅韓好手王彥程，今（4）日迎來韓職生涯第2場先發，作客斗山熊隊，正面遇上台灣球迷熟悉的老對手郭彬，《NOWnews》為您整理SOOP樹譜直播提供線上免費直播，以及兩隊對戰成績與先發投手個人成績。
王彥程初登板5.1局失3分 奪下韓職首勝
王彥程靠著熱身賽好表現，成為韓華鷹先發輪值1員，生涯首戰交手培證英雄，先發5.1局被敲4支安打、失3分，飆出5次三振，終場韓華鷹以10：4擊敗培證英雄，王彥程拿下別具意義的韓職首勝，賽後受訪時更淚流滿面。
王彥程交手斗山熊 正面對決郭彬
經過6天休息，王彥程今日再度先發，對手換成斗山熊，剛好推派出當家王牌郭彬先發，他過往與台灣頗有淵源，不僅與古林睿煬建立交情，更於上月經典賽上面對中華隊，中繼繳出好投。
韓華鷹VS斗山熊對戰資訊：
比賽時間：13：00
比賽地點：蠶室棒球場
先發投手：王彥程（韓華鷹，1勝0敗、防禦率5.06）VS 郭彬（斗山熊，0勝0敗、防禦率9.00）
王彥程韓職先發免費直播：
線上：SOOP樹譜直播
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王彥程靠著熱身賽好表現，成為韓華鷹先發輪值1員，生涯首戰交手培證英雄，先發5.1局被敲4支安打、失3分，飆出5次三振，終場韓華鷹以10：4擊敗培證英雄，王彥程拿下別具意義的韓職首勝，賽後受訪時更淚流滿面。
王彥程交手斗山熊 正面對決郭彬
經過6天休息，王彥程今日再度先發，對手換成斗山熊，剛好推派出當家王牌郭彬先發，他過往與台灣頗有淵源，不僅與古林睿煬建立交情，更於上月經典賽上面對中華隊，中繼繳出好投。
韓華鷹VS斗山熊對戰資訊：
比賽時間：13：00
比賽地點：蠶室棒球場
先發投手：王彥程（韓華鷹，1勝0敗、防禦率5.06）VS 郭彬（斗山熊，0勝0敗、防禦率9.00）
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