效力韓職韓華鷹隊的旅韓好手王彥程，今（4）日迎來韓職生涯第2場先發，作客斗山熊隊，正面遇上台灣球迷熟悉的老對手郭彬，《NOWnews》為您整理SOOP樹譜直播提供線上免費直播，以及兩隊對戰成績與先發投手個人成績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王彥程初登板5.1局失3分　奪下韓職首勝

王彥程靠著熱身賽好表現，成為韓華鷹先發輪值1員，生涯首戰交手培證英雄，先發5.1局被敲4支安打、失3分，飆出5次三振，終場韓華鷹以10：4擊敗培證英雄，王彥程拿下別具意義的韓職首勝，賽後受訪時更淚流滿面。

王彥程交手斗山熊　正面對決郭彬

經過6天休息，王彥程今日再度先發，對手換成斗山熊，剛好推派出當家王牌郭彬先發，他過往與台灣頗有淵源，不僅與古林睿煬建立交情，更於上月經典賽上面對中華隊，中繼繳出好投。

韓華鷹VS斗山熊對戰資訊：

比賽時間：13：00
比賽地點：蠶室棒球場
先發投手：王彥程（韓華鷹，1勝0敗、防禦率5.06）VS 郭彬（斗山熊，0勝0敗、防禦率9.00）

王彥程韓職先發免費直播：

線上：SOOP樹譜直播

▲郭彬今年入選WBC經典賽，還在對中華隊一戰中繼登板。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）
▲郭彬今年入選WBC經典賽，還在對中華隊一戰中繼登板。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

相關新聞

全場都在喊他的名字！王彥程卻僅給自己打7分　特別感謝1人相助　

一軍勝投等了7年！王彥程收韓職首勝　擁抱阿嬤淚崩：好像在做夢

王彥程激動落淚！韓職首勝入袋與家人相擁痛哭　寫下重要里程碑

王彥程韓職首秀狂飆5K！韓媒驚訝只要「1.5億韓元」：CP值太高了