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效力韓華鷹的25歲旅韓左投王彥程，今（4）日迎來本季第2場先發，客場挑戰斗山熊，正面對決斗山熊王牌、WBC韓國隊強投郭彬，結果王彥程花費85球投出6.1局無自責分好投，只因為游擊手李度潤單場2次離譜失誤丟掉3分，搭配打線火力奧援，終場9：3贏球，王彥程也拿下開季2連勝。王彥程上戰5.1局失3分好投，奪下職業一軍生涯首勝，賽後哭到淚流滿面，經過6天休息，改面對強敵斗山熊。前三局王彥程僅用33球上演九上九下，還投出2次三振，表現堪稱完美。四局下，王彥程被斗山熊開路先鋒朴俊淳敲出內野安打，隨後飆出三振，加上捕手阻殺化解壘上有人局面，接著王彥程再讓過去擁有5年、累積150場大聯盟出賽經驗的洋砲卡麥隆（Daz Cameron）敲出中外野飛球出局。五局下，王彥程開局就三振38歲前韓國國家隊名補梁義智，但下一棒因守備佈陣關係，被打出二壘安打，接著四壞保送，好不容易抓到2出局，遊擊手李度潤守備失誤傳球失誤，讓他丟掉第1分，隨後再被敲出二壘安打失掉第2分，下一局王彥程回穩無失分，僅因四壞保送被上壘。王彥程首度進入第7局投球，被首名打者梁碩桓敲安上壘，隨後讓對手敲出游擊滾地球，結果游擊手李度潤發生爆傳失誤，為本場第2次，跑者也回壘得分，後續被換下場，所幸隊友幫他化解危機。王彥程本場最終用85球，投出6.1局失3分，但丟分全因游擊手失誤造成，個人實際上為無自責分，另外有4次三振、2保送，表現依舊精采。反觀斗山熊王牌郭彬，今天控球狀況頻頻，首局就被攻下3分，最終主投4.2局被敲7支安打，投出4次三振與6次保送，慘失6分退場。