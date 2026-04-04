效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今日在客場面對斗山熊隊的比賽中大放異彩！他主投6又1/3局僅被敲出4支安打，失掉3分皆非自責分，表現完勝斗山熊王牌郭斌。憑藉這場優質先發（Quality Start）表現，助球隊以9：3擊敗對手，順利收下個人賽季第2勝。賽後，韓國媒體《朝鮮日報》以「年薪10萬美元的超級王牌」為題，盛讚這位透過亞洲外援制度加盟的台灣投手。
開局展現完美壓制 連退9名打者驚豔全場
王彥程今日展現了極佳的控球與壓制力，前3局讓斗山打者9上9下，一度挑戰完全比賽。雖然4局下被擊出內野安打打破金身，但他隨即展現冷靜特質，靠著與捕手崔在勳的默契，成功抓到盜壘並化解危機。
此役他主投6又1/3局，共投出4次三振、2次保送，失掉的3分均是因為隊友守備失誤所致。這也是王彥程本季首度達成優質先發，對於近期先發輪值不穩的韓華鷹隊而言，這場及時雨顯得格外珍貴。
韓媒驚呼：年薪10萬美元的隱藏版王牌
韓媒《中央日報》與《MyDaily》紛紛在賽後報導中指出，韓華鷹今年以「亞洲外援」名額、僅10萬美元（約合新台幣320萬元）年薪簽下王彥程，目前的投球表現完全超越了其薪資水準。
報導提到，王彥程在3月29日對陣英雄隊的處女秀奪勝後，因在場邊落下男兒淚而成為話題。今日再度於客場扛起先發重任，且在面對斗山王牌郭彬的對決中完勝，證明了他具備在KBO長期生存的實力。韓媒更直言：「這位來自台灣的左投，正在用實力證明自己是韓華陣中性價比（CP值）最高的本土等級王牌。」
打線火力支援 韓華猛攻9分豪取連勝
除了王彥程的精彩投球，韓華鷹打線今日也徹底爆發。外籍強打佩拉薩（Yonathan Perlaza）、姜白虎、蔡恩成及下主錫皆繳出單場複數安打。首局靠著文賢彬的2分打點二壘安打取得領先，隨後逐局蠶食分點，讓王彥程在領先優勢下穩定投球。
終場韓華鷹以9：3獲勝，不僅終止了球隊近期的連敗陰霾，也讓王彥程在韓職的開季之路走得更加穩健。
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王彥程今日展現了極佳的控球與壓制力，前3局讓斗山打者9上9下，一度挑戰完全比賽。雖然4局下被擊出內野安打打破金身，但他隨即展現冷靜特質，靠著與捕手崔在勳的默契，成功抓到盜壘並化解危機。
此役他主投6又1/3局，共投出4次三振、2次保送，失掉的3分均是因為隊友守備失誤所致。這也是王彥程本季首度達成優質先發，對於近期先發輪值不穩的韓華鷹隊而言，這場及時雨顯得格外珍貴。
韓媒驚呼：年薪10萬美元的隱藏版王牌
韓媒《中央日報》與《MyDaily》紛紛在賽後報導中指出，韓華鷹今年以「亞洲外援」名額、僅10萬美元（約合新台幣320萬元）年薪簽下王彥程，目前的投球表現完全超越了其薪資水準。
報導提到，王彥程在3月29日對陣英雄隊的處女秀奪勝後，因在場邊落下男兒淚而成為話題。今日再度於客場扛起先發重任，且在面對斗山王牌郭彬的對決中完勝，證明了他具備在KBO長期生存的實力。韓媒更直言：「這位來自台灣的左投，正在用實力證明自己是韓華陣中性價比（CP值）最高的本土等級王牌。」
打線火力支援 韓華猛攻9分豪取連勝
除了王彥程的精彩投球，韓華鷹打線今日也徹底爆發。外籍強打佩拉薩（Yonathan Perlaza）、姜白虎、蔡恩成及下主錫皆繳出單場複數安打。首局靠著文賢彬的2分打點二壘安打取得領先，隨後逐局蠶食分點，讓王彥程在領先優勢下穩定投球。
終場韓華鷹以9：3獲勝，不僅終止了球隊近期的連敗陰霾，也讓王彥程在韓職的開季之路走得更加穩健。