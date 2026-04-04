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效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣投手王彥程，今（4）日在客場面對斗山熊隊再次展現「強心臟」，主投6又1/3局失3分（皆非自責分），率領球隊以9：3取勝，開季至今兩場先發全數奪勝。王彥程優異的表現已在韓國掀起「王旋風」，更有大批韓華球迷在網路社群號召搶購他的球衣，王彥程本人聽聞後露出燦爛笑容表示：「請大家多多購買，真的非常感謝！」今日比賽雖然在斗山熊隊的主場首爾蠶室球場舉行，但現場3壘側卻被穿著橘色球衣的韓華球迷塞滿。王彥程賽後受訪時直言，客場竟然能有如此龐大的應援聲浪，讓他感到非常驚訝且充滿力量。「看到這麼多球迷在客場大聲為我加油，我感到很驚訝，這對我來說是很大的動力。」王彥程表示，此役延續了上場對陣英雄隊的攻擊性投球策略，雖然對於第7局沒能處理完畢感到些許遺憾，但整體而言對結果感到滿意。隨著王彥程連兩戰繳出精采表現，韓職社群平台湧現大量韓華球迷的留言，紛紛表示：「這防禦率跟宰制力，不買王彥程的球衣說不過去」、「現在就去下單29號（王彥程背號）」。當韓國記者轉述球迷想瘋搶球衣的消息時，王彥程先是驚訝地反問：「真的嗎？」隨後綻放笑容感性回應：「希望大家能多買一點我的球衣，我會繼續努力拿出好表現回饋大家。」在球隊洋投懷特（Owen White）因傷長期缺陣的艱難時刻，王彥程與另一名強投埃爾南德斯（Wilkel Hernandez）聯手扛起先發重任。王彥程強調：「大家都有著相同的責任感，每個人都在每場比賽拚盡全力，才能有現在的好結果。」從處女秀後的激動落淚，到今日在蠶室球場沉穩奪勝，王彥程不僅用球技征服了韓國職棒，其謙遜與可愛的個性也讓他在短時間內成為韓華鷹隊的人氣寵兒。