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來自台灣的左投王彥程，今（4）日對戰斗山熊，先發6.1局僅失掉3分非自責分，奪下開季2連勝之外、目前11.2局僅丟3分自責分，表現驚豔韓國媒體。這位曾旅日6年、效力弱旅樂天金鷲都升不上去一軍的25歲左投，為何強在哪？細看比賽內容，會發現王彥程在韓職「全ABS好壞球判定」規則下顯得相當適應，對他這種控球精準、經常攻擊好球帶7、9號位的投手而言，「全ABS好壞球判定」也堪稱如虎添翼。王彥程2019年簽約樂天金鷲，成為繼林英傑、林恩宇和宋家豪後，隊史第4位台灣好手，但旅日7年期間，前5年表現不穩定，失去教練團信任，儘管去年二軍單季奪10勝，仍無緣升格支配下，成為上述投手中，唯一沒有站上過一軍賽場的球員。球季結束後，王彥程改跟韓職簽約，以亞洲外援身分加盟韓華鷹，年薪僅10萬美元（約合新台幣332萬），被當成福袋來抽，結果靠熱身賽兩度出賽好投，擠進開季一軍先發輪值，首戰就用5.1局好投奪勝，本場面對斗山熊更是威風八面，總計6.1局無自責分，表現完全力壓WBC經典賽國手郭彬。王彥程開局僅用33球投出9上9下，投球表現如秋風掃落葉，一局約10分鐘內搞定，第5、7局丟掉的分數，皆是因為游擊手李度潤單場2次離譜失誤造成，且都發生在可以結束該半局的關鍵時刻，否則以王彥程本場85球來說，甚至有望挑戰完投。王彥程高中時期便以優異控球與比賽能力著稱，進職業後雖能投出均速145公里上下的速球，但在現今運科蓬勃發展下，左投均速145公里，不僅稱不上優異，甚至只能算得上「沒有太大劣勢」。之所以旅日6年都待在二軍的王彥程，轉戰韓職首年就發揮出色，從2場內容來看，勇於攻擊好球帶邊角的特色，在韓職「全ABS好壞球判定」規則下被發揮到最大，很可能是主要原因之一。韓職自2024年起領先全球，將「全ABS好壞球判定」引進正式比賽，整場比賽好壞球均由機器自動判定，主審則聽耳機指示給出手勢，此舉雖然將人為誤差發生率降至最低，但也因為捕手接捕較隨意，而出現許多離譜好球的畫面出現。但王彥程過往特色便是如此，善用低角度直球搶好球數，另外原本就被評估有日職一軍水準的滑球，勇於丟在1、3、7、9等邊角位置，引誘打者出棒，尤其是面對右打者時，將滑球控在外角低，尾段才走後門進到好球帶的絕活，由於出手時相較偏差，在過往人為判定下，幾乎都難被判成好球。實際上，王彥程並非是三振型好手，在日職二軍7年每九局奪三振數都未曾超過9，去年生涯年116局也僅有84次三振，保送則有43個，在日職相對嚴謹、主觀的好壞球判定下，王彥程許多壓在好球帶邊線的球都無法取得好球，投球數一落後，只能把不算頂尖的直球球威硬塞進好球帶，馬上就會挨打。但如今轉戰韓職，「全ABS好壞球判定」將王彥程許多壓在邊角的球全部判成好球，打者一旦陷入落後，只能被迫出棒，今日兩度三振38歲前韓國國家隊右打鐵捕梁義智的打席，就很明顯看出，低角度速球搶好球，再用外角刁鑽滑球取得揮空的連拳組合，在韓職確實很吃香。儘管這麼說，但王彥程目前也僅有2場小樣本、累積11.2局投球，後續表現仍待觀察，但若他能維持這2場的控球表現，再隨賽季進行，加入更多第3球種如變速球的搭配，確實有很高機率在韓職投出一片天。