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▲王彥程今日主投6又1/3局，僅被擊出5支安打，失掉3分皆非自責分。（圖／取自韓華鷹官方IG）

▲王彥程作為年薪僅10萬美元的亞洲外援，卻能展現出超越洋投等級的穩定度，無疑已成為金卿文教練戰術版圖中最重要的一塊拼圖。（圖／取自韓華鷹官方IG）

韓華鷹隊今（4）日在客場以9：3大勝斗山熊，順利取得系列賽兩連勝並率隊贏下系列賽。賽後，韓華鷹總教練金卿文（Kim Kyung-moon）特別點名讚賞台灣左投王彥程，稱其一夫當關的優質先發表現，是球隊能迅速擺脫三連敗陰霾、重新找回贏球節奏的核心關鍵。王彥程今日主投6又1/3局，僅被擊出5支安打，失掉3分皆非自責分，不僅順利拿下個人賽季第2勝，更成為韓華鷹本賽季首位達成「優質先發（QS）」以及首位達成「0自責分」的先發投手。總教練金卿文賽後給予高度評價：「先發投手王彥程用優質先發的表現帶領球隊走向勝利。在過去幾場比賽中，牛棚投手的出賽頻率相當高，王彥程今天的長局數投球極大地減輕了後援投手群的負擔。」除了王彥程的穩定壓制，韓華鷹打線今日也以13支安打的猛烈火勢回報。文賢彬在首局便敲出帶有2分打點的二壘安打奠定勝基；洋砲佩拉薩（Yonathan Perlaza）更是單場3安、跑回3分，展現恐怖的上壘能力。此外，姜白虎、河周錫與蔡恩成也紛紛繳出複數安打，合計貢獻了6分打點。金卿文教練滿意地表示：「打擊群延續了昨日的活絡手感，不斷進帳分數，讓投手群在場上投起球來更加輕鬆、無後顧之憂。」韓華鷹在本週前段對陣KT巫師時慘遭「清盤」橫掃，吞下三連敗，士氣一度受挫。然而，來到蠶室球場對戰斗山熊，韓華鷹展現出極強的韌性。隨著王彥程與昨日先發埃爾南德斯接連奪勝，韓華鷹目前戰績來到4勝3敗，成功重返勝率5成以上。王彥程作為年薪僅10萬美元的亞洲外援，卻能展現出超越洋投等級的穩定度，無疑已成為金卿文教練戰術版圖中最重要的一塊拼圖。