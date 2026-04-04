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▲賽後投球分析，王彥程此役總投球數為84球，最快球速雖未突破150公里大關，但四縫線速球與伸卡球極速皆達148公。（圖／翻攝自網路，韓華鷹提供）

▲王彥程對戰斗山熊一戰使用球種一覽。（圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

韓華鷹隊在今（4）日的KBO聯賽中以9：3擊敗斗山熊隊，勇奪二連勝。備受矚目的台灣左投王彥程掛帥先發，主投6又1/3局僅被敲出5支安打，送出4次三振與2次保送，失掉3分皆非責失分，完美力壓曾為韓國WBC國家隊王牌的斗山熊先發投手郭彬，順利收下本季第2勝，這也是韓華鷹本季首場優質先發。王彥程今天大量使用速球系球種，包括四縫線速球和伸卡球，雖然均速沒有破150，但靠著球威和控球依舊能夠壓制韓國打者。賽後投球分析，王彥程此役總投球數為84球，最快球速雖未突破150公里大關，但四縫線速球與伸卡球極速皆達148公里，搭配128公里的橫掃球與124公里的曲球。究竟他為何能在球速未達極致的情況下，依然有效壓制強悍的韓國打線？綜合比賽進程與數據，關鍵在於以下三大要素。王彥程如今已非單純依賴四縫線速球硬拚的投手。此役他大量使用了22顆伸卡球（二縫線速球），這顆球路不僅極速與四縫線同為148公里，且在本壘板前帶有強烈的下沉尾勁。這種速球系的共軌效應，讓韓國打者難以確實擊中球心，進而製造出大量的滾地球出局，有效擠壓打者的揮擊空間。經歷過日職樂天金鷲的長期洗禮，王彥程已褪去旅日初期的狂野。他展現出純熟的日本細膩的控球，能夠將高達148公里的直球精準控制在具備引誘性的邊角，再搭配位移幅度極大的橫掃球（此役投出25顆，約128公里），製造出高達20公里的速差，徹底打亂了斗山熊打者的揮擊節奏與打擊重心。這場比賽王彥程雖然失掉3分，但全數為非責失分。在5局下半遭遇游擊手失誤亂流時，他並沒有讓情緒影響投球機制，依然能穩住陣腳不讓傷害持續擴大。這種在得點圈有人時展現出的冷靜沉著，證明他具備獨當一面的先發大將之風。韓國媒體《日間體育》也特別撰文大讚這筆簽約。王彥程今年的年薪為10萬美元（約合新台幣320萬元），雖然韓華鷹季前失去了兩位強力洋投，但王彥程用超乎期待的穩定表現，成功填補了先發輪值的空缺，直言用這樣的錢簽下他像是「種了頭彩」。王彥程(韓華鷹)vs斗山日期：2026.04.04整體投球成績6.1局5被安打2四死球4奪三振3失分(0責失分)總投球數84球各球種使用數量與最快球速四縫線速球：36球，148km/h曲球：1球，124km/h橫掃球：25球，128km/h伸卡球：22球，148km/h