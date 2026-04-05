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▲王彥程僅投2場就圈粉無數，本場對失誤的游擊手拍肩舉動，也被不少球迷大讚有王牌風範。（圖／取自韓華鷹官方IG）

效力韓職韓華鷹隊的旅韓左投王彥程，今（4）日作客挑戰斗山熊，花費85球主投6.1局、被打出5安打，4次三振，帳面上失掉3分，但全都是因為游擊手李度潤失誤造成，第七局關鍵暴傳，甚至導致王彥程被換下場，但王彥程不僅沒有面露無奈或不悅，退場前還特別主動拍拍李度潤的肩膀，並對他鼓勵幾句話，畫面被轉播單位拍下來，球迷紛紛讚爆，「來自台灣的暖男」、「人品真的不錯」、「才投2場已經有王牌風範了」王彥程本戰投球狀態依舊火燙，前三局送出9上9下，前4局一分未失，但第五局2出局，因為李度潤傳球失誤丟掉分數，第七局壘上有人時製造滾地球，結果李度潤又發生大暴傳，造成三壘跑者衝回本壘，球隊為怕製造大局，才把用了85球的王彥程換下場。退場時，內野手聚在投手丘旁，李度潤上前用手套拍了拍王彥程背後，後者回身後主動拍拍李度潤的肩膀，還搭肩跟他說了幾句話，李度潤隨後也點頭回應，王彥程這些暖舉，全部都被轉播單位趁空檔時拍下來。賽後不僅韓媒、總教練金卿文都讚譽王彥程本戰表現，球迷也將焦點放在2人的互動上，「彥程下場前還拍了拍李度潤的背，人品真的不錯」、「投出身價了，能下季能不能用20萬美元和廣告代言留下吧」，還有人稱讚王彥程的帥氣笑容，「臉也太帥了吧，好性感」、「王彥程笑起來很親切，很有好感」。