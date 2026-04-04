我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼守護神林詩翔登板，雖然投出一次保送，但隨即穩定軍心連抓三個出局數，收下本季第2次救援成功。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲敲出追平關鍵安打的紀慶然，則獲選為本場比賽的單場最有價值球員（MVP）。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今日在天母球場展現驚人韌性！面對開賽一度0：6落後的劣勢，雄鷹在比賽後段發起狂潮般的反撲，最終以7:6一分之差險勝味全龍。這場逆轉秀不僅讓球迷血脈賁張，更在八局上追平比分之際，由王博玄跑回了台鋼雄鷹隊史第1000分，正式達成這項極具意義的史詩級里程碑。本場比賽受鋒面雨勢影響兩度暫停，台鋼雄鷹推出轉隊後首度出賽的王維中掛帥先發。然而王維中生涯首度對戰老東家味全龍表現不盡理想，主投5局失掉6分（追平個人單場最高失分紀錄），包括在三局下被劉基鴻轟出一記3分砲。五局結束時，雄鷹仍以0：6大幅落後。但從六局起，雄鷹打線徹底甦醒，局局都有攻勢，六局上曾子祐三壘安打開路，吳念庭補上適時安打追回1分。七局上陳文杰安打與曾子祐的高飛犧牲打再追2分。八局上雄鷹攻佔滿壘，趁著捕手捕逸先拿1分，隨後紀慶然敲出價值連城的追平安打，將比數扳成6：6平手。值得紀錄的一刻出現在八局上，由王博玄踏回本壘攻下的追平分，正是台鋼雄鷹進入職棒一軍以來的第1000得分。九局上半，雄鷹攻勢再起，洋砲魔鷹（Steven Moya）在關鍵時刻敲出超前安打，助隊以7：6首度取得領先。九局下半，台鋼守護神林詩翔登板，雖然投出一次保送，但隨即穩定軍心連抓三個出局數，收下本季第2次救援成功。林詩翔此役後將紀錄推向新高，達成跨季連續15場救援成功，且跨季連續13局無失分，面對味全龍更是跨季連續13 1/3局未讓對手踏過雷池一步，展現絕對的宰制力。這場史詩級逆轉秀的功臣除了強大火力，中繼投手群也功不可沒。許育銘在八局下化解得點圈危機，成功幫助球隊守住戰果，賽後收下中華職棒生涯首勝。而敲出追平關鍵安打的紀慶然，則獲選為本場比賽的單場最有價值球員（MVP）。雄鷹在系列賽扳回一城，也中斷了味全龍的二連勝。這場勝利不僅是戰績上的斬獲，更以「隊史千分」為這場雨中大戰留下了永恆的歷史印記。隊史里程碑： 隊史1000得分達成（8局上 王博玄跑回）。林詩翔： 跨季連續15場救援成功、跨季連續13局無失分。許育銘： CPBL生涯首勝。吳念庭： 跨季連續11場次上壘。紀慶然： 單場MVP。