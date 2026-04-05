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效力於休士頓太空人隊的今井達也在在客場對陣運動家隊的比賽中，迎來本季第2次先發登板，主投5.2局用了94球，被擊出3支安打、投出3次保送，並狂飆9次三振無失分，表現相當精彩。太空人隊全場揮出18支安打，最終以11比0大勝，今井達也收下大聯盟首勝。賽後在休息室接受「啤酒浴」慶祝的今井苦笑著說：「感覺就像奪冠的香檳大戰一樣呢。」談到從初登板僅投2局多掉4分後的修正，他解釋道：「比起追求球速，我認為首先能將直球和變化球穩定投進好球帶更重要。為了能控在想要的位置，我抱著『稍微降點速也沒關係』的覺悟踏上投手丘。」由於初登板時球隊攻擊時間過長，加上無法像在日本那樣在休息區前熱身傳接球，導致節奏稍亂，他表示：「今天我試著拿稍微重一點的球來轉動肩膀或伸展，根據上次的經驗做了調整。」這次他與35歲的資深捕手瓦茲奎茲（Vázquez）搭檔拿下首勝，今井提到：「他是一位經驗非常豐富的捕手，會觀察打者狀況來配球。即使連續使用同球種，也會透過拉長間隔等方式來做變化，他在捕手位置上的各種嘗試對我幫助很大。」針對總教練艾斯帕達（Espada）先前指出的投球機制問題，今井坦言仍有改善空間：「雖然還沒看影片，但感覺在發力時平衡感還是不太好，之後會再修正。」被問到奪下大聯盟首勝的感想，他回答：「第六局上去卻沒能投完，這點稍微有些不甘心，但至少前五局達成了最低限度的任務。往後在比賽中還會累積更多經驗，雖然也會失敗，但我會努力不重蹈覆轍，持續提升自己的表現。」