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美國職籃（NBA）底特律活塞隊今（5）日以116：93痛宰費城76人隊，強勢鎖定東區季後賽頭號種子。這是活塞隊自2006至07賽季以來，首度站上東區龍頭寶座，同時他們也已經順利奪下自2007至08賽季以來的首座中央組冠軍。目前戰績來到56勝21敗的活塞隊，在近15場比賽中狂掃12勝，展現出強大團隊戰力。此役活塞隊先發主力哈里斯（Tobias Harris）面對老東家毫不手軟，全場攻下19分，詹金斯（Daniss Jenkins）則繳出16分與14助攻的雙十數據。此外杜倫（Jalen Duren）挹注16分與7籃板，湯普森（Ausar Thompson）也有14分進帳。值得一提的是，賽前原本因左膝挫傷與生病被列為出賽成疑的哈里斯（Tobias Harris）與杜倫（Jalen Duren）最終都帶傷上陣並做出巨大貢獻。而當家球星康寧漢（Cade Cunningham）因左肺塌陷缺陣的10場比賽中，活塞隊竟然打出8勝2敗的傲人戰績，足見球隊深厚的陣容深度。在76人隊方面，陣中明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因右腹斜肌傷勢復健與生病，在背靠背的第二場比賽中掛免戰牌。球隊進攻重任落在馬克西（Tyrese Maxey）身上，他全場攻下全隊最高的23分。近期剛從違反聯盟藥物規定禁賽25場中解禁復出的喬治（Paul George）則拿下20分，他在回歸後的6場比賽中場均能轟下25.8分，狀態依舊火燙，而艾吉康（VJ Edgecombe）也貢獻了19分。儘管76人隊在此戰前11場比賽中贏了8場，但面對東區龍頭依然無力回天。雙方在上半場一度打得膠著，活塞隊首節打完取得10分領先，76人隊隨後在次節扳平比分。不過活塞隊在半場結束前拉出一波15比4的猛烈攻勢要回控制權，並在下半場徹底接管比賽，將領先優勢擴大至最多26分，最終輕鬆收下勝利。