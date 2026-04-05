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▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）受味全龍邀約，受封中職最美開球 開球嘉賓。（圖／記者林柏年攝）

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）受味全龍邀約，今（5）日在主場天母棒球場迎戰台鋼雄鷹擔任開球嘉賓，賽前受訪時透露來台前，特別跟費仔去住家附近的少棒球場練投，結果收到成效，生涯第一次開球就投出完美不落地「紅中好球」，天幕棒球場全場球迷也爆發熱烈歡呼。「費嫂」漢娜日前欣然答應味全龍邀約，特別請假來台開球，她笑說生涯從未有過開球經驗，當然會有點緊張，來台前，她還特別找費仔、費仔爸爸一起到住家附近的少棒球場練投，「他們都有教我投球技巧，雖然我應該無法投出145公里快速球，但希望會是一顆好球。」開球前，費仔也現身味全龍驚喜發布的最新影片，費仔特別點名味全龍4位中華隊隊友吉力吉撈・鞏冠、林凱威、蔣少宏與張政禹，「我真的很想念你們，祝福你們有好的球季。」談到老婆漢娜來台開球，費仔也暖心鼓勵，「漢娜！就是現在了，加油衝吧！」過然有大聯盟級的教練有差，「費嫂」漢娜最後開出精彩好球，球飛到天空後畫出一個完美弧度，最後進到味全龍洋投伍鐸手中，漢娜隨後表示，「很感謝味全龍讓她共襄盛舉，體驗中職應援文化，之後幾天有安排更多行程，很期待可以見識到更多台灣的美景與美食。」