香港影帝梁朝偉的精湛演技，不僅曾在坎城影展獲得最佳男主角，連歐美演員都讚嘆不已。身高188公分、曾為Versace、Bottega Veneta以及Louis Vuitton等精品名牌擔任模特兒的德國男星恩佐布魯姆（Enzo Brumm），和他合作新片《你是不會當樹嗎》，公開表示能跟他同片深感榮耀，也因為有梁朝偉的加持與啟發，恩佐在《你是不會當樹嗎》展現更多的情感深度，被點名為德
國最有前途的青年演員之一。
恩佐布魯姆和梁朝偉合作很榮幸 純情「天竺葵男孩」獲好評
情節分成3個不同年代的《你是不會當樹嗎》，由梁朝偉扮演的精神科學家貫穿全片，恩佐布魯姆則飾演1970年代受到植物觸動的大學男生，暗戀女同學、照護她所種植的天竺葵，將愛意藏在植物裡，純真模樣讓人感受愛情的力量。恩佐坦言最佩服梁朝偉，很榮幸能合作，不過他是全片最後一個定下的演員，差點就要錯失與梁朝偉同片的機會。
恩佐布魯姆在片中一場為了準時澆水，半夜奔回宿舍的橋段，被讚呈現出角色的情感深度，在德國演藝界的前途廣受看好。他出生於法國，在德國漢堡長大，精通德語、
英語和法語，因為身高188公分，本來曾擔任Versace、Ri ck Owens等精品名牌的模特兒，足跡遍布巴黎、米蘭、 倫敦和紐約的各大時裝週，後來決定全心投入表演事業，還特別重回校園、研讀相關的內容。
恩佐布魯姆前途看好 梁朝偉將來台出席金馬活動
日前恩佐布魯姆獲得德國電影協會（German Films）邀請，榮膺德國新一代電影大使，行情急升。他今年將有兩部Netflix電影待推出，加上在《
你是不會當樹嗎》的引人入勝表演備受稱讚，演藝界發展可望更上層樓。眾所皆知，《你是不會當樹嗎》是柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達（ Ildikó Enyedi）為梁朝偉量身打造角色的電影，但片中的「 天竺葵男孩」卻花了一年都找不著，恩佐直到電影開拍前，才順利搭上末班車，沒有錯過和梁朝偉合作。
這部電影以一棵百年銀杏樹為見證，藉由三個時代（1
908年、1972年和2020年）的故事交錯組成， 探討人類與大自然的連結與情感，不但會在今年度金馬奇幻影展亮相，梁朝偉確定來台參加金馬的映後座談，電影公司也另外幫他辦了一場在西門町國賓大戲院鉅院廳的特別放映，觀眾有機會近距離欣賞他的丰采，全台將於4月17日正式上映。
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情節分成3個不同年代的《你是不會當樹嗎》，由梁朝偉扮演的精神科學家貫穿全片，恩佐布魯姆則飾演1970年代受到植物觸動的大學男生，暗戀女同學、照護她所種植的天竺葵，將愛意藏在植物裡，純真模樣讓人感受愛情的力量。恩佐坦言最佩服梁朝偉，很榮幸能合作，不過他是全片最後一個定下的演員，差點就要錯失與梁朝偉同片的機會。
恩佐布魯姆在片中一場為了準時澆水，半夜奔回宿舍的橋段，被讚呈現出角色的情感深度，在德國演藝界的前途廣受看好。他出生於法國，在德國漢堡長大，精通德語、
日前恩佐布魯姆獲得德國電影協會（German Films）邀請，榮膺德國新一代電影大使，行情急升。他今年將有兩部Netflix電影待推出，加上在《
這部電影以一棵百年銀杏樹為見證，藉由三個時代（1