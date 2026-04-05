香港影帝梁朝偉的精湛演技，不僅曾在坎城影展獲得最佳男主角，連歐美演員都讚嘆不已。身高188公分、曾為Versace、Bottega Veneta以及Louis Vuitton等精品名牌擔任模特兒的德國男星恩佐布魯姆（Enzo Brumm），和他合作新片《你是不會當樹嗎》，公開表示能跟他同片深感榮耀，也因為有梁朝偉的加持與啟發，恩佐在《你是不會當樹嗎》展現更多的情感深度，被點名為德