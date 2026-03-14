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▲《你是不會當樹嗎》導演伊爾蒂寇恩伊達（左三）為梁朝偉（右二）量身定做角色，差點被3國聯合製片砲轟而無法實現。（圖／海鵬提供）

▲《你是不會當樹嗎》導演伊爾蒂寇恩伊達（左一）將來台出席金馬奇幻影展活動，以及片子在台的首映典禮。（圖／海鵬提供）

▲《你是不會當樹嗎》電影片名來自魏如萱的歌名，她覺得很有意思。（圖／記者嚴俊強攝影）

金馬影帝梁朝偉向來挑片嚴謹，曾以《夢鹿情謎》獲柏林影展最佳影片金熊獎的匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達，特別為他在新片《你是不會當樹嗎》量身定做神經科學家一角，怎料她對德國、匈牙利、法國等3國聯合製片提出這個想法，竟然慘遭打槍，他們直接答道：「不可能！」更集體勸她放棄，認為要請到梁朝偉跨足歐洲影壇簡直是天方夜譚，沒想到他看完劇本，欣然同意。《你是不會當樹嗎》由德國、匈牙利、法國聯合製作的影壇大作，在籌備初期充滿火藥味。伊爾蒂蔻恩伊達回憶，當時所有製片都異口同聲反對邀請梁朝偉，直言他從未接演過歐洲電影，且對劇本極度挑剔。就在眾人認為梁朝偉不可能加入劇組之際，梁朝偉竟在讀完劇本後跌破眾人眼鏡，點頭答應演出，讓導演欣喜若狂，也成功打臉當初唱衰的各方製片。而在梁朝偉和伊爾蒂蔻恩伊達的合作過程中，彼此第一次透過 Zoom視訊會議時，聊的竟然不是角色性格或劇情走向，反而是在分享彼此「與樹溝通」的奇妙經驗，兩人意外的「電波相通」，更讓伊爾蒂確信自己當初堅持要用梁朝偉的想法是正確的。為了襯托梁朝偉在片中飾演2020年的科學家角色，伊爾蒂特別捨棄了前段使用的黑白35mm與彩色16mm底片，改用精確的數位攝影機來捕捉他的身影，透過現代感的鏡頭，呈現出他清冷而孤獨的氣質，將他在片中與銀杏樹之間跨越時空的緣分處理得細膩動人，在梁朝偉從影生涯中也難得一見。因為片中內容與樹的關聯，電影公司此次也用了別緻的中文片名《你是不會當樹嗎》，雖是取自魏如萱歌曲的名字，在正式敲定之前有特別去詢問過她以及這首歌的詞曲作者的想法，結果魏如萱覺得蠻有意思，詞曲作者也沒有反對，這個經過金曲歌后認證的片名也就拍板定案。導演伊爾蒂蔻恩伊達將於4月來台出席金馬奇幻影展活動以及片子的台灣首映典禮，《你是不會當樹嗎》4月17日全台上映。