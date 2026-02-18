我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁朝偉生平獲獎無數，被譽為當代最會演戲的演員之一。（圖／翻攝自梁朝偉IG）

國際影帝梁朝偉憑藉憂鬱眼神與精湛演技深植人心，自前年榮獲威尼斯影展終身成就獎後，一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日他在專訪中暢談「隨緣」的接戲哲學，沒想到愛妻劉嘉玲卻曾「拆台」，爆料影帝不演電視劇的真實原因，竟是因為「台詞太多記不住」，反差萌翻一眾粉絲。梁朝偉自2021年以漫威電影《尚氣與十環傳奇》成功闖入好萊塢後，外界總期待梁朝偉能有更多國際大片計畫，但他本人卻顯得隨遇而安。梁朝偉坦言，自己接演新片《Silent Friend》純粹是「憑感覺」，當時僅與導演視訊一次便決定合作，直覺非常強烈。比起連篇累牘的對白，梁朝偉更偏愛台詞精簡的角色，他自認透過「眼神」說故事的挑戰性更高，也更能傳達角色深層的情感。這種神祕內斂的表演風格，早已刻畫成他的人格特質。然而，在劉嘉玲眼中，老公不愛說話可能另有隱情。她過去曾打趣爆料，梁朝偉對於記台詞感到非常頭痛，因此幾乎不考慮重回小螢幕拍電視劇。劉嘉玲笑說：「很多人邀他拍劇，他都說不行，因為台詞太多記不了！」這段超真實的夫妻日常，讓網友笑虧：「原來男神的電眼，是為了少背兩行詞嗎？」日前影壇盛傳梁朝偉將客串 Netflix 熱門影集《魷魚遊戲》第二季，甚至有傳言指他將演出幕後大魔王，引發全球影迷暴動。對此，經紀人已正式澄清該消息為假，強調梁朝偉與導演黃東赫於2022年見面純屬私人聚餐，並非洽談演出。雖然粉絲略感失望，但仍期待這位隨緣影帝，未來能持續用「眼神」帶給觀眾驚喜。