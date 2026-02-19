我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉嘉玲（左）與梁朝偉（右）到日本過春節，合照中梁朝偉仍然只有含蓄微笑，被香港媒體稱是「社恐影帝的正常發揮」。（圖／摘自 IG@carinalau1208)

▲劉嘉玲（如圖）在日本玩得盡興，身上穿的是陳冠希潮牌與運動品牌的最新聯名服裝。（圖／摘自 IG@carinalau1208)

梁朝偉與劉嘉玲在春節假期沒有留在香港，反而到了日本度假，早先有網友目睹他們在北海道新千歲機場的趣味互動，但劉嘉玲最新發布的春節圖文，兩人身後出現了日本最著名的富士山，顯然已經離開北海道。而劉嘉玲在富士山下做出「吃雪」的趣味動作，彷彿玩瘋了，梁朝偉則在合照中露出含蓄的微笑，一如往常不過度張揚。儘管在結婚到現在快要18年，梁朝偉與劉嘉玲性格上的不同，常常表現在公眾眼前。這一次他們春節赴日度假，劉嘉玲在外人眼前還是霸氣又逗趣，梁朝偉則仍然含蓄、時不時會需要向她求助，相當有意思。劉嘉玲在富士山下，和她身高差不多的雪堆旁，張開嘴巴擺出要吃下去的姿勢，難得流露童心，有一種「反差萌」。梁朝偉的含蓄微笑，則被香港媒體形容是「社恐影帝的正常發揮」。眼尖的網友則發現，劉嘉玲在雪地的穿著有特別的亮點，竟是陳冠希的潮牌和運動品牌聯名推出的最新款服裝，就算在春節期間、需要喜慶風的打扮，她卻沒有落在時尚潮流之後，不愧是精品名牌活動的常客。過去曾有報導稱梁朝偉大多數時間不住在香港、而住日本，他則澄清只是比較喜歡偶爾到日本一下，還沒有長居在當地。今年春節他和劉嘉玲又去日本，看得出對於當地民眾「互相不打擾」的習性很滿意，也符合大眾對他有社恐的印象。他和劉嘉玲性格互補，她可以開心享受假期玩到瘋，他就算心裡再輕鬆也不會有過度誇張的神態，彼此都已很清楚該如何和對方共處。