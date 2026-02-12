我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉嘉玲（左）與梁朝偉（右）近期現身日本北海道新千歲機場。（圖／翻攝自小紅書）

梁朝偉求救神情超委屈 劉嘉玲淡定旁觀

▲梁朝偉的表情超茫然，似乎在向老婆求救。（圖／翻攝自小紅書）

名人隱私界線引發討論 劉嘉玲罕見鬆口感情觀

影帝梁朝偉與影后劉嘉玲相識相戀逾36年、結婚17年感情始終穩定，被外界視為演藝圈的經典夫妻檔，近日有網友在日本北海道新千歲機場巧遇2人，並將畫面分享到社群平台，引發廣泛關注。畫面中，夫妻倆低調現身機場辦理通關手續，未料梁朝偉在過關時露出少見神情，與平時沉穩內斂的形象形成強烈對比，迅速成為話題焦點。從流出的照片可見，身穿黑色運動服的梁朝偉在海關檢查行李時，並未直視工作人員，而是瞇起雙眼、神情略顯茫然地望向站在遠處的劉嘉玲。這一幕被網友解讀為「用眼神求救」，彷彿向太太尋求支援。由於梁朝偉向來給人冷靜淡定的印象，這次難得流露出略顯無助的表情，讓不少人直呼「太可愛」、「第一次看到這種表情」。另一張照片中，劉嘉玲身穿棕色毛絨長外套，戴著藍色毛帽，雙手插在口袋裡，神情從容地站在一旁等待，面對丈夫似乎投來的「求助眼神」，她並未急著上前協助，而是淡定旁觀，畫面呈現出夫妻間默契十足又帶點幽默的日常互動，不少網友笑稱「偉叔永遠用眼神向偉嬸求救」、「嘉玲姐完全不出手」，形容2人私下相處相當真實又逗趣。不過，這組照片在網路迅速流傳後，也引發部分網友對隱私界線的質疑，有網友認為在機場通關與安檢區域屬於較為敏感的空間，拍攝並公開藝人私人行程，恐涉及隱私與安全問題；支持者則認為照片僅捕捉輕鬆互動畫面，並未造成實質影響，事件也再次凸顯公眾人物在公共場合與個人生活之間的界線問題。事實上，劉嘉玲日前在中國綜藝節目《一路繁花2》中罕見談及與梁朝偉的感情歷程，當被問到是否曾出現過動搖時，她坦言：「其實有，說沒有是假的！」但最終仍認定梁朝偉是最適合自己的人，也是最好的選擇，她更表示，自己感到幸運的是對方同樣如此認為，也讓外界再次見證這對銀色夫妻多年來穩固的情感基礎。