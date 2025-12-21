我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉嘉玲承認有比梁朝偉更喜歡的人，但最後還是覺得梁朝偉是她最好的選擇，也很慶幸梁朝偉覺得她是他最好的選擇。（圖／摘自微博）

▲劉嘉玲（如圖）曾經與不少富商名字連在一起，都只承認是好朋友，沒有影響到她跟梁朝偉的關係。（圖／摘自 IG@carinalau1208）

劉嘉玲與梁朝偉交往20年、結婚17年，這麼長久的關係，已讓觀眾很自然視他們為最理想的一對。不過劉嘉玲近日在中國綜藝節目《一路繁花2》中，被寧靜逼問出心裡的實話，坦承曾經覺得有比梁朝偉更喜歡的人，還又補了一句：「我說沒有是假的。」儘管如此，她最後的結論仍是：「但是我最終還是覺得，他是最適合我的。」《一路繁花2》召集一批知名女星到各處參觀遊歷，彼此常有機會在車上聊天，不過她們不只是閒聊而已，話題有時頗辛辣。當寧靜問劉嘉玲：「會不會有一時半刻覺得，其實梁先生也沒有那麼好，還有更喜歡的人？」劉嘉玲想了一下，回答：「其實我有的。」大家聽了都露出耐人尋味的表情，但當劉嘉玲結論是梁朝偉最適合她的，寧靜答道：「適合，這個無敵了。」提出這個問題的寧靜，回答這個問題的劉嘉玲，聽他們一問一答的張柏芝，都是娛樂界高知名度、歷練豐富、見慣大風大浪的女明星，對於婚姻和愛情，自然不會像有浪漫幻想的小女孩一樣，認定相守的兩個人就是彼此的最愛，而且一生不會改變，劉嘉玲的答案儘管不夠浪漫，卻很真實。人們常在自己喜歡的和適合自己的之間掙扎，劉嘉玲的答案告訴大家，再怎麼喜歡，適不適合還是最重要，她也坦言：「我還是覺得他（梁朝偉）是我最好的選擇，沒有一個人能夠比他更優秀，然後我很幸運，他也是覺得，我是他最好的選擇。」當劉嘉玲講完這番話，還高舉酒杯對上面看了一眼，說道：「謝謝你啊，梁先生。」接著自己忍不住笑出來。在她和梁朝偉交往的這些年，也曾和一些富商像郭台銘、孫道存、景百孚等名字連在一起，外界講得繪聲繪影，她都只承認是朋友，與梁朝偉之間的感情也沒有因此動搖，現在兩人走過將近40年，關係更加穩固不已，劉嘉玲的震撼告白，應該也不至於造成風波。