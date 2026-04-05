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2026年國際桌總（ITTF）男子及女子桌球世界盃今日於澳門銀河綜藝館圓滿落幕。在備受矚目的男單決賽中，中國大陸頭號種子王楚欽經歷七局苦戰，最終以4：3險勝日本小將松島輝空，職業生涯首度捧起世界盃男單冠軍獎盃。隨著這場勝利，王楚欽已集齊世錦賽與世界盃單打金牌，距離職業生涯「大滿貫」壯舉僅剩一枚奧運單打金牌。決賽過程高潮迭起，王楚欽與松島輝空互不相讓，比分一路糾纏。首局松島輝空以11：9先聲奪人，第二局雙方更陷入瘋狂拉鋸，王楚欽以18:16艱難扳回一城。隨後幾局雙方互有領先，王楚欽在關鍵的第六、七局展現強大的心理素質，最終以總比分4：3（9：11, 18：16, 11：8, 11：13, 8：11, 11：4, 11：8）鎖定勝局。長期以來，王楚欽在國際賽場頻繁身兼單打、男雙與混雙三項，被球迷譽為「勞模」。本次世界盃他再度頂住連軸轉的賽程與體能極限，證明了其世界第一的實力與抗壓性。本屆澳門世界盃，中國桌球男單遭遇強大挑戰，在五人參賽的情況下，僅有王楚欽一人闖入八強。身為「獨苗」的他，在四強賽先是復仇了去年奪走冠軍的巴西名將雨果·卡爾德拉諾（Hugo Calderano），隨後在決賽擊退日本新星，成功幫助中國隊包攬本次賽事的男、女單打冠軍，重奪這座失落一年的獎盃。奪冠瞬間，王楚欽激動地倒在地上，隨後與主教練王皓緊緊擁抱，並依序與場邊的中國桌協主席王勵勤、總教練秦志戩等前輩擁抱慶祝。在接受採訪時，王楚欽真情流露地表示：「首先感謝一直不放棄的自己，以及現場支持我的球迷。身為這個集體的一員，感謝中國桌球隊的栽培。這幾場球每一場都太難了，每一場都可能是最後一場，但我慶幸自己活到了最後。很開心能再次說出那句話：我這次沒讓你們失望。」