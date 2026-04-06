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▲陽明高中靠著團隊力量在關鍵時刻反敗為勝，勇奪女子組冠軍，將在6月前進新加坡角逐最高榮耀。（圖／展逸國際提供）

▲退役名將湯瑪斯（Isaiah Thomas）驚喜現身板橋體育館，親自將MVO獎座頒發給東泰高中的紀伍柏俊（圖左）與陽明高中的蘇衡（圖右）。（圖／展逸國際提供）

首屆NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）台灣分區選拔賽決賽，4月5日於新北市板橋體育館進行最終決戰。女子組賽事陽明高中鏖戰至最後一秒，艱辛地以91：88擊敗北一女中勇奪后冠。男子組則是東泰高中毫無懸念地一路大比分領先，最終以95：80擊敗南湖高中成功登頂，報了在HBL遭到南湖下剋上淘汰的一箭之仇，兩支冠軍隊伍將在6月攜手前進新加坡，對決亞太各區晉級的強敵，爭取至高無上的冠軍榮耀。今日首場比賽女子組冠軍戰，重新上演了今年HBL女子組冠軍戰的經典戲碼，由陽明高中對陣北一女中。雙方在前三節互有領先，但誰也無法鞏固優勢，直至第四節北一女中靠著一波三分彈攻勢，將比分拉開至86比74，一口氣將領先擴大到12分。第四節後半陽明高中一夕回魂，接連飆進幾顆三分球將差距縮短至3分差，終場前倒數1分鐘內更靠著一波中距離得手以及一記超前上籃取得1分領先。最後3秒內北一女中祭出犯規戰術，讓陽明高中兩罰俱中以91比88安全領先，隨著北一女中最後一擊失手，陽明高中順利延續HBL封后氣勢，成功取得新加坡總冠軍賽門票。男子組冠軍戰方面，東泰高中與南湖高中狹路相逢。東泰亟欲打敗南湖以雪HBL四強賽的前恥，一開賽便精銳盡出拉出一波12比4的猛烈攻勢，而且東泰並未因此降低防守強度，不斷在防守端施壓，更在禁區內展現完全的籃板宰制力，第二節結束便取得56比28的倍數領先優勢。第三節下半南湖雖靠著幾波快打戰術強攻籃下得手，將分差縮小至13分，但無奈東泰前期優勢過於巨大，加上三分命中率以及籃板的持續領先，最終東泰高中完成甜蜜復仇，以95比80取得晉級資格。賽後由NBA傳奇球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）親自頒贈男女子組MVP獎項予東泰高中紀伍柏俊與陽明高中蘇衡。緯來體育台台長文大培與NBA台港澳總監陸潔瑩頒贈冠軍錦旗以及機票製作物。緯來原創選秀節目宇宙啦啦隊的隊員們與鳳凰城太陽隊啦啦隊在賽場上聯合演出，為觀眾帶來青春洋溢的活力表演。緊接著頒獎典禮後由歌手9m88率先登場獻唱，以感性且充滿靈魂的柔和曲風感染全場，隨後登台的婁峻碩則帶來充滿節奏感的輕快饒舌，為這場盛會畫下最完美的句點。