金州勇士隊球星格林（Draymond Green）近期接受採訪時，透露自己未來NBA生涯的計畫，身為勇士王朝的關鍵人物之一，格林表示自己與經紀人保羅（Rich Paul）有討論過此事，格林希望放棄2026-27賽季價值2700萬美元的球員選項，並重新與勇士簽下延長合約，在勇士結束自己的職業生涯。
格林盼跳脫合約 簽延長合約是最好方向
格林在採訪中自己通常不會在賽季中談論合約問題，但他認為跳出合約再續約是最好的方向，「我和經紀人幾個月前有稍微討論過這件事，但我們通常不會在賽季中深入談這些，不過在理想情況下，而且這只是我個人的想法，還沒正式和經紀人確認，我認為跳出選項再續約會是最好的方向。」
生涯進入尾聲 格林親曝還有2-3年
隨著年紀增長，格林的巔峰期已過，今年也曾捲入交易傳聞，但他依舊是是勇士體系中不可或缺的防守核心與精神領袖，外界普遍認為，勇士也有意讓他再效力一到兩個賽季，而這與格林自己的生涯規劃相同。
談到與隊友柯瑞（Stephen Curry）的未來，格林透露兩人並未討論具體退役時間點或是否「一起退役」，但確實談過還能再打多久，「我們不會直接說還要打幾年、什麼時候一起退休，我們比較常聊的是，還能再撐幾個夏天的訓練與備戰。老實說，上一次聊到這個，我們都認為大概還有兩到三個夏天。」
資料來源：《The Sporting News》
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格林在採訪中自己通常不會在賽季中談論合約問題，但他認為跳出合約再續約是最好的方向，「我和經紀人幾個月前有稍微討論過這件事，但我們通常不會在賽季中深入談這些，不過在理想情況下，而且這只是我個人的想法，還沒正式和經紀人確認，我認為跳出選項再續約會是最好的方向。」
生涯進入尾聲 格林親曝還有2-3年
隨著年紀增長，格林的巔峰期已過，今年也曾捲入交易傳聞，但他依舊是是勇士體系中不可或缺的防守核心與精神領袖，外界普遍認為，勇士也有意讓他再效力一到兩個賽季，而這與格林自己的生涯規劃相同。
談到與隊友柯瑞（Stephen Curry）的未來，格林透露兩人並未討論具體退役時間點或是否「一起退役」，但確實談過還能再打多久，「我們不會直接說還要打幾年、什麼時候一起退休，我們比較常聊的是，還能再撐幾個夏天的訓練與備戰。老實說，上一次聊到這個，我們都認為大概還有兩到三個夏天。」
資料來源：《The Sporting News》