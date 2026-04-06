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清明時節雨紛紛，鋒面接近，中央氣象署今（6）日上午持續發布大雨特報，苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，不過，這也讓原本用水吃緊的水庫持續進帳，截至下午3時，新竹寶山第二水庫蓄水率從26.14%進一步升至31.24%，翡翠水庫蓄水率來到89.10%，石門水庫也有63.72%，而台中德基水庫蓄水率也破6成，烏山頭水庫亦從升至66.69%。目前新竹地區亮黃燈「減壓供水」、台中地區則是綠燈「水情提醒」。不過，清明降雨全台水庫也有不少進帳。根據水利署統計，比較3月29日與4月6日下午3時台各地水情，翡翠水庫從88.2%升至89.10%，處於高水位；石門水庫蓄水率從53%升至63.72%；寶二水庫蓄水率從23%回升至31.24%。至於台中德基水庫從57.84%回升至61.64%；永和山水庫及南化水庫也有回升來到42.89%及42.27%，鯉魚潭水庫亦升至33.73%，在南部水庫方面，烏山頭水庫蓄水率從昨日64.64%提升至66.69%，但曾文水庫蓄水率則從26.02%降至昨日上午8時的22.46%，今日進一步降至21.79%。氣象署今日上午針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣及花蓮縣發布大雨特報，直到下午3時40分隨著降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，才解除大雨特報，但馬祖仍有較大雨勢發生的機率。至於明日持續受鋒面影響及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨，中部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。