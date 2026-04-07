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西雅圖水手隊的當家強打捕手勞雷（Cal Raleigh），在經過開季前10場比賽的沉寂後，今（7）日終於展現出去年全壘打、打點「雙冠王」的威懾力！在客場面對德州遊騎兵的比賽中，勞雷不僅敲出本季首轟，更是在與頂級強投德格隆（Jacob deGrom）的史詩級對決中勝出，宣告強勢回歸。今日勞雷擔任先發第2棒捕手。首局上半1出局時，面對遊騎兵隊的剛腕強投德格隆，勞雷展現了極佳的耐心與選球。雙方展開激烈的纏鬥，勞雷連續擊出7顆界外球，直到雙方對決的第12球，他精準鎖定一顆時速99.1英哩（約159.5公里）的正中直球，大棒一揮將球送向右外野看台頂層。這發全壘打飛行距離高達418英呎（約127.4公尺），勞雷繞壘時顯得相當振奮，彷彿正透過這一擊，將開季至今的悶氣一掃而空。身為去年單季60轟、125分打點的紀錄保持者，勞雷在今年開季陷入了嚴重的低潮。在今日賽前，他累積43個打席僅敲出5支安打，打擊率低至1成32，甚至一度追平大聯盟開季最多三振紀錄，引發外界對他揮棒速度下滑的質疑。然而，今日在第44個打席面對現役最強投手之一的德格隆，勞雷用這發全壘打向全大聯盟宣告，那個「60轟男人」已經找回手感。水手隊開季戰績起伏，很大程度與主砲勞雷的熄火有關。如今隨著首轟出爐，且是在如此高張力的對決中擊出，對於球隊士氣無疑是巨大的提升。美媒分析指出，勞雷若能恢復去年MVP等級的產出，水手隊將具備在美聯西區突圍的強大競爭力。