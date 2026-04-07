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▲水利署統計，清明連假所帶來的全台連續降雨，都對於水庫有所挹注，如石門水庫蓄水量達到65.5%；寶山水庫、寶山第二水庫分別為31.7%、34.1%；永和山水庫為44.01%；德基水庫為63.31%。（圖／截至水利署網站）

清明時節雨紛紛，今年清明連假受到鋒面影響，全台都有出現雨勢。水利署統整，這次春雨對全台可說是「及時雨」，即便雨量不大，但下對地方，不僅對全台水庫都有挹注，尤其是對原來最缺水的新竹、苗栗跟台中地區獲益更大，如負責輸水給台灣科技重鎮竹科的寶山、寶二蓄水率也回收至3成以上，「台灣地區目前的水情是穩定的」。根據水利署統計，清明連假所帶來的全台連續降雨，都對於水庫有所挹注，如石門水庫蓄水量達到65.5%；寶山水庫、寶山第二水庫分別為31.7%、34.1%；永和山水庫為44.01%；德基水庫為63.31%。即便南部雨勢較少，但烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫蓄水率為68.58%、21.47%及42.47%。若與清明連假前做比較，石門水庫原本為5成蓄水率，上升15個百分點；寶二水庫原為21%，上升13個百分點；明德水庫更是驚人地從原本的26.1%，上升至89.5%接近滿庫狀態。水利署副署長王藝峰受訪表示，這一波鋒面其實是及時雨，在全台都有降雨。當然原來最缺水的新竹、苗栗跟台中地區獲益更大，不僅是寶山水庫喝到水，連支援新竹的石門水庫都有幫助，對穩定新竹用水很有幫助。而這一波的降雨也讓新竹鳳山溪、頭前溪水位都有抬高，對河川取水非常有幫助，所以像是隆恩堰、湳雅淨水場都有幫助，更是對農業用水有幫助，「雖然降的雨量雖然不是特別多，但是下對了地方」，表示現在台灣地區目前的水情是穩定的。王藝峰補充，即便清明連假帶來很多降雨，但根據中央氣象署分析，本周仍屬於陰雨天氣，相信對於後續全台水情有更多幫助。而因為去年面臨「最乾的冬季」，導致新竹水情燈號變 「減壓供水」的黃燈，台中變為「水情提醒」的綠燈。這波降雨之後是否可能解除用水警戒，他說，經濟部旱災應變小組會開會決定水情燈號變化，認為很快就會重新檢討。