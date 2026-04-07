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洛杉磯道奇今年宣布客場的比賽將增加許多球迷喜愛的藍色戰袍，客場比賽的球衣將會有灰、藍兩色交替。而這件今年加入的藍色戰袍，也為道奇帶來了一股神秘力量，披上藍袍的選手們，兩戰得分皆超過雙位數，許多媒體都表示驚嘆，笑稱：這件球衣隱藏著一種神秘力量。藍色球衣原先是道奇對春訓限定，他在例行賽的首度亮相是在四月3日對陣華盛頓國民隊的首場客場比賽。該場比賽中，大谷翔平擊出了本季首轟，加上塔克（Tucker）、貝茲（Betts）、弗里曼（Freeman）、帕黑斯（Pages）總計敲出5發全壘打，全隊狂掃16支安打、灌進13分奪得大勝。而今天這場比賽，首局便由赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出先制兩分砲奠定基礎，三局弗里曼向右外野掃出價值連城的追加兩分砲。接著六局，大谷向中外野大螢幕轟出連續兩場比賽開砲的第3轟，七局魯辛再補上一發右中外野全壘打。道奇隊自三局起局局得分，順利達標雙位數分數。到了八局，魯辛更完成連兩打席開轟，將得分推升至本季新高的14分。這兩場比賽中，洛杉磯道奇皆達成雙位數得分，安打數更是來到驚人的33支，其中包含9發全壘打，展現出驚人的攻擊力。