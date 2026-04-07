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國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程赴中參訪，預計與中國總書記習近平會面，對此政經評論員吳嘉隆分析，國民黨沒有能力滿足習近平期待，也沒有能力滿足川普的期待，到最後會兩頭落空，然後被台灣選民看不起，恐怕鄭麗文也會證明，向中共屈服逢迎是沒有用的，所謂增加兩岸交流有助於和平，是在自我陶醉，這樣說是根本不了解共產黨，至於習近平4月到下月也不會好過，「他到底能搞定誰？我很懷疑」。對於鄭麗文赴中將與習近平會面，吳嘉隆直言別擔心，因為國民黨沒有能力滿足習近平的期待，也沒有能力滿足川普的期待，到最後會兩頭落空，然後被台灣選民看不起。吳嘉隆表示，不用擔心習近平找鄭麗文，進一步，五月中川普去北京見習近平，大家也不用擔心，原因一樣，就是習近平根本沒有能力滿足川普的期待，就如同現在習近平沒有能力滿足伊朗的期待，更早之前，習近平沒有能力滿足蒲亭的期待。吳嘉隆說，總之不管習近平要見誰，從鄭麗文到川普都一樣，習近平只會畫大餅，對委內瑞拉、伊朗與俄羅斯，習近平都幫不上忙；私底下有努力要幫忙，但是在美軍面前都被化解。結論就是，習近平沒有辦法滿足俄羅斯，委內瑞拉與伊朗的期待，就只會畫大餅。吳嘉隆提到，習近平私底下的一些行動，並沒有產生預期的效果，等於是說話不算話。舉例來說，2018年12月1日在阿根廷，習近平滿口答應川普要管制芬太尼毒品的出口，到今天8年過去了，美國還在跟他談這個問題，因為習近平根本沒做到。吳嘉隆預測，川普5月去北京，可能最後會對習近平不客氣，甚至讓習近平受到壓力與羞辱。至於談到台灣，川普是去畫紅線的，是去給警告的，要向習近平宣示，台灣是美國的勢力範圍，由不得中共造次，更不會有所謂的「第四公報」，要美國表態，由「不支持台獨」，變成「反對台獨」。吳嘉隆提到，事實是美國對台灣的政策，包括對台軍售在內，完全不用與北京商量，也不用看北京的臉色。恰恰相反，北京談台灣，則必須看美國的臉色。最後吳嘉隆說，恐怕鄭麗文也在證明，向中共屈服逢迎是沒有用的，不但解決不了問題，也不能給安全與穩定，而且還有引狼入室的風險。所以最後大家會看懂，所謂「增加兩岸交流有助和平」，是在自我陶醉，也等於自欺欺人，因為這樣說是根本不了解共產黨，那麼從4月到5月，其實習近平都不好過，「他到底能搞定誰呢？我很懷疑」。