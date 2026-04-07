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2026世足賽將在6月12日正式開幕，隨著比賽將近，近期話題熱度不斷升高，門票的價格也開始飆漲，近期開幕戰的票要價約3000美元，大約95,000元台幣，冠軍賽票價更是誇張的高，黃牛票已經炒到台幣81萬元。許多球迷想見證當代足球傳奇梅西、C羅的最後一舞，又或是想跟葡萄牙足球巨星C羅同場一起喊出他的慶祝動作，還是想看看法國超級王牌姆巴佩（KylianMbappé），這變魔術一樣的過人動作，又或者你就是個超級足球迷想朝聖世界盃現場，恐怕現在需要準備一桶金才有機會蒞臨現場。今年世足賽門票票價驚人，尤其最終在紐澤西舉辦的冠軍戰，最貴的門票要價10,990美元，折合台幣約35萬。相較於上屆卡達世足賽，最貴的決賽門票也就1600美元，和3年前相比貴了快7倍，漲幅高達587％，且票價還有可能隨著賽事熱度飆漲。這屆世界盃採用浮動票價制度，隨著賽事熱度越來越高，票價只會越來越貴，而且就算有錢也不一定買到票。